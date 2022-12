Esto fue lo que dijo Paquetá sobre la eliminación de Brasil del Mundial Qatar 2022

La selección de Brasil, eliminada en los cuartos de final de la Copa Mundo Qatar 2022, abandonó su concentración en silencio para retornar a su país, en medio del dolor que se ha reflejado tanto públicamente como a través de mensajes que se han podido leer en sus redes sociales.

El equipo de Tite llegó al torneo orbital como uno de los favoritos para quedarse con el título, pero se quedó en el camino, tras perder por disparos desde el punto penal 4-2 contra Croacia, luego de que el partido terminara 1-1 en la prórroga.

Uno de los que ha expresado su profundo dolor por lo sucedido es Lucas Tolentino Coelho de Lima, más conocido como Luis Paquetá, que juega como centrocampista en el West Ham United F. C. de la Premier inglesa.

El jugador brasileño, a través de cuenta de Instagram, se desahogó y describió el tamaño de su dolor al comparar la eliminación con otros momentos de su actividad deportiva.

“De todos los dolores que he tenido en el fútbol, sin duda, este es el que más me ha dolido, una sensación inexplicable de dolor, tristeza, desesperación. Pero está lejos de ser mi mayor pérdida”, señaló Paquetá.

Agregó que “¡Ya perdí mucho para llegar aquí, lo intenté varias veces hasta que lo logré. Fueron 18 años luchando, sufriendo, evolucionando y aprendiendo a vivir momentos como este!”.

Así mismo, expresó: “Gratitud y orgullo por este grupo, queríamos demasiado, merecíamos demasiado, en cada mirada y palabra nuestro sueño estaba ahí. ¡Lo intentamos y entregamos nuestra alma para conquistar este sueño! No lo logramos”.

“¡Gracias a todos los que nos apoyaron, fue único ver a Brasil vibrar nuevamente y remar todos juntos en la misma dirección! ¡Vamos a sanar de este dolor y cuando sane, volveremos más fuertes!”, señaló.

Finalmente, aseguró que no obtener el título en Qatar 2022, “el sueño fue postergado, pero sigue vivo en nuestros corazones, ¡gracias Jesús por la oportunidad!.. Gracias Jesús por todo”.

La selección brasileña partió de Doha este sábado en un vuelo chárter rumbo a Londres, donde dejará parte de la delegación para luego dirigirse a la ciudad de Río de Janeiro.

Por el momento, la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, aún no confirma oficialmente la salida del director técnico Tite, quien en todo caso habría anunciado previamente que abandonaría la selección una vez culminara la participación en el torneo orbital.

Neymar, “destrozado psicológicamente” tras eliminación de Brasil

El astro Neymar dijo este sábado que está “destrozado psicológicamente” por la eliminación que consideró el revés que más le ha dolido.

“Estoy destruido psicológicamente. Sin duda esta fue la derrota que más me dolió, que me paralizó durante diez minutos y luego me hizo romper en llanto sin parar. Va a doler por muuuuucho tiempo, lamentablemente”, escribió también en su cuenta en Instagram.

Y añadió que “luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, Brasil lo merecía… ¡Pero esa no era la voluntad de Dios!”.

“Valió la pena todo el sacrificio para sentir dentro del campo el cariño de cada uno... Gracias a todos por el apoyo hacia nuestra selección”, afirmó.

Finalmente, agradeció a todos por el apoyo a la selección tras señalar: “Desafortunadamente, no funcionó... va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi Dios, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme. Todo honor y toda gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias”, dijo.

Récord en el Mundial de Qatar

‘Ney’, quien igualó a Pelé (77 goles) como máximo goleador de la ‘Canarinha’ al anotar el tanto de la victoria parcial, estuvo inconsolable luego de despedirse de su tercera Copa del Mundo, tras Brasil-2014 (derrota 7-1 ante Alemania en semifinales) y Rusia-2018 (revés 2-1 contra Bélgica en cuartos).

El atacante del Paris Saint Germain incluso dijo en zona mixta que no podía garantizar “al 100%” que volvería a jugar con la selección, en la misma línea de unas declaraciones dadas en octubre de 2021, cuando afirmó que el de Catar sería su último mundial.

“No sé si tengo la fuerza mental para seguir jugando al fútbol”, aseguró en un documental hace poco más de un año.

‘Ney’ seguía este sábado en Doha, según el portal Globo Esporte. Sin embargo, la oficina de prensa del ‘10′ no respondió de momento a una consulta de la AFP sobre los planes del jugador.

La caída de la selección brasileña sepultó el sueño del hexacampeonato de una canarinha que llegó pisando fuerte al torneo y que no alza el título desde 2002.

* Con información de AFP