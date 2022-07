Esto le dijo Hernán Torres a Daniel Cataño tras fallar el penalti en la final contra Atlético Nacional

Pese a que ya pasó una semana de la gran final de la Liga Betplay Dimayor, que coronó a Atlético Nacional como el nuevo campeón, consiguiendo su estrella número 17, no se ha dejado de hablar de lo disputada que fue la final entre los verdolagas y el Deportes Tolima, que estuvo a punto de remontar y salir campeón, hecho que finalmente no ocurrió.

Tolima jugó un gran partido de vuelta en la final, consiguiendo empatar la serie rápidamente y teniendo un penalti a su favor en el segundo tiempo que pudo haberle dado el gol del título. Pero, lamentablemente para los tolimenses, Daniel Cataño falló el penal y además terminó expulsado en la misma jugada. Motivo por lo que muchos lo catalogaron como “el culpable” de la derrota del equipo “vinotinto y oro”.

“Las emociones en el hincha son normales, por todo lo que ha ocurrido, pero esto hace parte del fútbol. Y estamos acostumbrados a esta clase de cosas. A la gente que tira buena vibra, bien. Y a la que no, simplemente los bendigo. Había muchas cosas en juego, ellos como hinchada, nosotros como jugadores, pero estoy dando la cara y contento porque cada vez que juego soy feliz”, dijo Cataño en ESPN, aclarando que son cosas normales en el fútbol, pero que a pesar de la frustración sigue con la misma motivación.

Pero también el futbolista antioqueño reveló lo que le dijo su entrenador Hernán Torres después del partido y confesó ante los medios de comunicación, que el director técnico no pensaba contar con él para el siguiente partido contra Flamengo por Copa Libertadores de América. A veces no es bueno contar las cosas, pero como infidencia, el profe quería no traerme y no contar conmigo para este partido (con Flamengo)” afirmó Cataño.

“Él lo único que me dijo era que quería que me fuera para la casa, que estuviera con mi esposa, mi hija, que las abrazara. Pero en ese momento no lo compartí, le dije que yo era feliz jugando al fútbol, y la única manera de estar tranquilo era jugando al fútbol”, agregó el futbolista aclarando que por la difícil situación emocional que vivió en la final con Nacional, Torres prefería que no jugara el partido de Copa Libertadores.

Pese a esto, Daniel Cataño le insistió a Hernán Torres que lo tuviera en cuenta para el juego contra Flamengo y que, si consideraba que no debía ser titular, al menos lo tuviera en el banco suplentes para que pudiera participar del compromiso en algún momento si así lo deseaba el entrenador.

Algo que finalmente ocurrió, porque en el segundo tiempo del partido Cataño ingresó al campo de juego a intentar empatar el partido. Algo que finalmente no ocurrió, pero que sí sirvió para que los hinchas del Tolima le manifestaran su apoyo al jugador, a pesar del error cometido en la final del fútbol profesional colombiano frente a Atlético Nacional.

La pérdida del título le costó al Tolima la pérdida de cerca de 3,5 millones de dólares, ya que el premio económico de la Dimayor era de 500.000, más los tres millones de dólares que reciben todos los equipos que clasifican a fase de grupo de Copa Libertadores. Dinero y cupo que se llevó el equipo verdolaga luego de salir campeón del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.