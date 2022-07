Hijo de Marcelo ‘El Muñeco’ Gallardo a punto de jugar en este equipo colombiano

En las últimas horas comenzó a tomar fuerza el rumor que el hijo del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, podría llegar a reforzar uno de los equipos tradicional del Fútbol Profesional Colombiano. Once Caldas sería la nueva casa de Nahuel Gallardo, que actualmente juega para Colón de Santa Fe en Argentina.

El rumor surgió desde el periodismo argentino y el entorno de Marcelo Gallardo, que aseguran que el hijo del entrenador tendría su primera experiencia en el fútbol internacional y sería en el Once Caldas, donde reforzaría al equipo blanco para la Liga Betplay Dimayor del segundo semestre de 2022.

“Nahuel Gallardo podría irse al Once Caldas de Colombia un año a préstamo. Está avanzado el tema”, escribió en su cuenta de Twitter Sebastián Srur, periodista argentino dedicado a cubrir al club River Plate y especializado en fichajes y transferencias del fútbol argentino.

Nahuel Gallardo podria irse al Once Caldas de Colombia un año a prestamo. Esta avanzado el tema. #River — Sebastián Srur (@Sebasrur) July 3, 2022

El futbolista argentino llegaría entonces al equipo de Manizales en condición de préstamo por un año, según las informaciones que llegan desde el país del sur del continente. Por su parte, los hinchas del Once Caldas esperan que se pueda cerrar la negociación y que el jugador llegue y ayude a los blancos a volver a cuadrangulares finales, objetivo que hace varias temporadas no logra el club.

Nahuel Gallardo es un defensor de 24 años, en su carrera ha vestido las camisetas de River Plate, donde el entrenador es su padre; de Defensa y Justicia, equipo revelación de los últimos años en Argentina; y la última temporada estuvo en Colón de Santa Fe, equipo que disputa la Copa Libertadores de América y que ha hecho una buena campaña en el certamen internacional.

Liga Betplay: así se jugará la primera fecha del Torneo Finalización

Luego de que Atlético Nacional se coronara campeón del torneo de inicio de la Liga Betplay, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la programación de la primera fecha de la competencia para el segundo semestre de 2022.

Los primeros equipos que le darán el inicio a esta temporada de fútbol serán el Unión Magdalena y Once Caldas, quienes jugarán el próximo jueves 7 de julio a las 4:00 p. m. en el estadio de Sierra de Nevada de Santa Marta.

El mismo jueves se realizará el encuentro Deportivo Pereira vs. Alianza Petrolera en el Estadio Hernán Ramírez Villegas a las 6:05 p. m.

Finalmente, en la noche del siete de julio se jugará el partido Patriotas FC vs. Junior FC a las 8:10 p. m. en el Estadio La Independencia.

El sábado 9 de julio el Envigado FC recibirá al América de Cali a las 3:15 p. m. en el Polideportivo Sur. Además, Millonarios estará en su casa recibiendo al Deportivo Pasto a las 6:00 p. m. en el Estadio El Campín.

Por su parte, el siguiente partido lo debutará el actual campeón, Atlético Nacional, contra el Cortuluá en el Estadio Atanasio Girardot. El encuentro tendrá lugar el domingo 10 de julio a las 6:10 p. m.

También jugarán la Equidad vs. Independiente Santa Fe en el estadio Metropolitano de Techo a las 2:00 p. m.

El Deportes Tolima jugará a las 8:15 p. m. contra Independiente Medellín en el Estadio Manuel Murillo Toro.

La Dimayor no entregó aún las fechas de los partidos del Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas (en el estadio Alfonso López) y Deportivo Cali vs. Jaguares FC en el Estadio Deportivo Cali.

Los encuentros programados se podrán ver a través de la señal de Win Sports y Win+.