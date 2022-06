Marcelo Gallardo rompe el silencio y habla con optimismo de la posible llegada de Borja

River Plate de Argentina sigue en búsqueda del que será su nuevo delantero para la próxima temporada ante salida confirmada de Julián Álvarez, quien tomará rumbo al Manchester City de Inglaterra y será dirigido por Pep Guardiola.

Ante este panorama apareció el nombre del delantero Miguel Borja, actual jugador del Junior de Barranquilla. Desde hace varias semanas el colombiano viene siendo objetivo de la escuadra dirigida por Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo.

De acuerdo a la información que ha llegado desde Argentina, el cuadro millonario ya pasó una oferta inicial al Palmeiras de Brasil, equipo que es dueño de una parte de sus derechos deportivos. El ‘verdao’ ha sentado su posición sobre el trato, dejando en claro que necesita que los argentinos, quienes pretenden al atacante, deben mejorar la oferta inicial en caso de querer llevarse al cafetero en su totalidad.

Según reveló el periodista brasileño André Hernan, el valor de 2,5 millones de dólares por el 50 % del pase de Borja, que le pertenece a Palmeiras, no son las pretensiones del club de São Pablo: “Palmeiras rechaza modelo de negocio entre River Plate y Junior de Barranquilla por Miguel Borja. ¡Verdão, que tiene el 50 % de los derechos del atacante, encontró los valores muy bajos! Ahora le toca a River mejorar la oferta. Las conversaciones deben seguir”.

Si no se llega a un acuerdo pronto, Borja continuará en Junior para el segundo semestre - Foto: VizzorImage / Jairo Cassiani / Cont

La respuesta de Palmeiras puso en alerta a River, que tiene otras opciones sobre su mesa, sin embargo, para Gallardo, Borja es su primera carta, así lo confirmó en las últimas horas al ser consultado por su posible llegada.

Tras el duelo de este sábado por la liga Argentina ante Lanús, el Muñeco fue contundente sobre Borja. “Lo de Borja se trabó un poquito, pero esperemos que en los próximos días se pueda destrabar y pueda llegar. En eso están trabajando los directivos muy bien y esperemos que se pueda hacer”.

“Creo que alguna de las dos (Luis Suárez o Borja) van a suceder claramente. Nosotros, más allá de eso, tenemos que enfocarnos en el partido del miércoles (ante Vélez) y pensar en los que están hoy. Si se suman algunos de estos futbolistas, será para enriquecer el plantel y ver con mejor expectativa lo que viene. Ahora, el partido del miércoles y para eso, los que están acá”, agregó el estratega refiriéndose a las opciones que hay.

Desde Junior ven con buenos ojos su partida

Otra de las voces que ha tomado posición en el negocio ha sido la de Juan Cruz Real, estratega de los Tiburones, quien ha expresado en días pasados su opinión sobre la transacción: “Si la oferta es buena, no le voy a cortar la carrera a nadie. Jugar en River es seductor, no lo voy a negar”.

Sobre algunas versiones que señalaban una conversación entre el técnico y el jugador por el negocio, desestimó todo y aclaró que el único conocimiento real que tiene es que hay un contrato vigente entre Borja y Junior: “La verdad no hablé con Borja de River. No era momento para hablar de eso. Del club no tengo ninguna información oficial. Lo que yo sé es que tiene contrato por un tiempo más”.

Ahora bien, ante el constante movimiento que parece existir en las directivas por lograr que el pase llegue a buen término, Juan Cruz ha sido nuevamente consultado, esta vez por la prensa argentina, más específicamente por el canal TyC Sports que le ha pedido un concepto sobre el atacante cafetero a lo que respondió: “Miguel es un delantero finalizador, que basa mucho su juego en la fortaleza física”

Finalmente, hizo un recorrido en la carrera del goleador y ponderó su trabajo: “Pienso que Miguel (Borja) es un jugador con un gran recorrido, que al principio de su carrera estuvo por Olimpo de Bahía Blanca y conoce el fútbol argentino. Está claro que las ligas de Argentina y Brasil están un escaloncito arriba del resto de las de Sudamérica. Pero las exigencias en un club grande acá en Colombia son las mismas que en Argentina. En ese sentido no hay diferencias...”.