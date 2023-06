Exjugador de Junior se defendió tras ser señalado en el club por indisciplina: “yo no soy borracho”

Uno de los principales factores por los que Junior quedó eliminado de la fiesta de los ocho en la Liga Betplay fue el mal ambiente en su plantel. Durante gran parte del semestre, el club se vio envuelto en distintas polémicas donde varios jugadores fueron apuntados por indisciplina.

La situación que generó más eco cuando varios futbolista de la plantilla fueron señalados de actos de desobediencia, incluso uno (Luis Sandoval) fue el más criticado por arribar a un entrenamiento en estado de alicoramiento.

Por su parte, otros jugadores como César Haydar, Omar Albornoz, Walmer Pacheco y José Ortíz fueron castigados por el cuerpo técnico al no disputar los últimos partidos del campeonato.

José Ortiz sería nuevo jugador de Independiente Medellín. - Foto: Dimayor

Con el campeonato terminado, el Junior se ha desechado de estos jugadores para evitar futuros problemas. Ese fue el caso del defensor José Ortiz, quien tomó rumbo al Independiente Medellín donde disputará Copa Sudamericana y la liga local.

“El Equipo del Pueblo le da la bienvenida a José Enrique Ortiz Cortés. El defensor tumaqueño, nacido el 16 de noviembre de 1998, se une a la plantilla del Deportivo Independiente Medellín para el segundo semestre de 2023″, confirmó el poderoso en su comunicado.

Su llegada generó bastantes críticas debido a sus antecedentes en Junior. Varios hinchas lo acusaron de borracho, y como un “desperdicio” en este mercado de fichajes.

“El mismo bucle de toda la vida, traer menuda que no pidió el técnico, echar al técnico a la cuarta fecha y cuando llega el nuevo decir que él no armó el equipo y otro fracaso más, la ineptitud de esta gente es incalculable”, dijeron en redes.

Ante esto, el propio jugador se defendió este jueves y lanzó contundente mensaje al negar sus problemas con alcohol. “Hay cosas que son ciertas, otras que no. A todo el mundo le gusta compartir, pero en mi trabajo he sido profesional, nunca se ha escuchado un escándalo”, dijo de entrada el defensor en charla con el Vbar.

“Se dicen cosas pero no son ciertas, siempre se escucha lo malo, dicen ‘José Ortiz le gusta la noche’ y eso no es cierto”, aseveró. “Siempre he sido un señor, siempre he tenido el profesionalismo”.

El defensor José Ortiz llega al Medellín, después de quedar libre de Junior. - Foto: Junior Club SA

Por lo pronto, José Ortiz estará a las órdenes del Medellín que aún sigue sin confirmar quien será su próximo técnico. En las últimas horas se ha asegurado que el uruguayo Alfredo Arias tendría todo arreglado para llegar a pesar de tener una clausula que había firmado con Santa Fe donde se comprometía a no dirigir un club del FPC por los dos años siguientes.

De incumplirse esto, Arias deberá pagar un total de 300 mil dólares y Santa Fe podría pedir jugadores al DIM para reforzar su plantilla y así finiquitar la clausula.

Se trata de Edwuin Cetré, jugador que se encuentra en el radar del equipo ‘cardenal’ tras conocerse que Independiente Medellín deberá pagar un dinero o dar futbolistas para que pueda llegar Alfredo Arias, técnico uruguayo.