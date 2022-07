Exjugador de Millonarios se sinceró y reveló por qué salió del club ‘embajador’

El futbolista se lamentó no haber continuado su carrera vistiendo la camiseta azul.

Santiago Montoya es uno de los volantes más talentosos del Fútbol Profesional Colombiano. Actualmente es jugador del Deportivo Pereira, pero recientemente vistió las camisetas de Deportes Tolima y Millonarios, dos equipos acostumbrados a pelear el título de la Liga BetPlay cada semestre.

Y aunque el futbolista antioqueño ha mostrado su talento en los equipos que ha jugado, claramente en Millonarios no quedó la mejor imagen de él. El ‘Mago’ llegó con una gran expectativa al equipo, pero salió con más pena que gloria, luego de recibir muchas criticas por parte de los hinchas azules.

En las últimas horas se conoció la versión de los hechos por parte del jugador del Deportivo Pereira en una entrevista que concedió al medio deportivo Bolavip. Allí explicó las razones por la que su contrato no fue renovado por parte de los directivos del equipo embajador, hecho que lamenta el antioqueño, ya que todo estaba acordado para que continuara jugando con Millonarios.

Sin duda alguna, el momento que marcó a Montoya en Millonarios fue la eliminación de Copa Sudamericana en la que el futbolista antioqueño desperdició el penalti, en la definición desde los 12 pasos frente al Deportivo Cali.

Y aunque un penalti lo puede perder cualquier futbolista profesional, a los hinchas les incomodó mucho la actitud que tuvo el antioqueño en el momento de ejecutar el cobro, en el que no solo pateó de una manera muy despectiva, sino que las cámaras mostraron cómo se reía al realizar el cobro, hecho que molestó a gran parte de la hinchada azul.

Ahí les dejo la burlita de Santiago Montoya antes de tragarse ese penal decisivo para un equipo como Millonarios, no solo por el obvio resultados sino porque lo necesitábamos, porque está mala racha que tenemos había que sacudirla con ese penal. PETARDO! #Millonarios #Millos pic.twitter.com/VTmCmMpvQm — Jorge Batista. (@JorgeBatistaC) November 5, 2020

La versión del futbolista es que este hecho hizo que los directivos del cuadro embajador decidieran no renovarle su contrato, al ver la respuesta de los hinchas luego de que Montoya fallara el penalti en el estadio del Deportivo Cali por Copa Sudamericana.

“El detonante fue el penal que boté ante Cali, la gente se revolucionó, los directivos empezaron a dudar y se tomó la decisión de no continuar”, afirmó el antioqueño, que, además, reconoció que lamentó la decisión ya que él quería continuar en el equipo azul y potenciarse con la llegada del nuevo entrenador.

“Al principio todo estaba pactado para renovar el contrato, habían invertido mucho dinero en mí, pero al final no se dio. Todo estaba muy cuadrado y llegó Gamero, quien me había tenido en el mejor momento con Tolima. Siempre quise volver a trabajar con él, podía potenciarme para llegar a mi mejor nivel. Cada que veo a Millonarios le digo a mi esposa que en este equipo me gustaría estar porque juegan a las condiciones de uno”, agregó a Bolavip el jugador del Deportivo Pereira.

Además, el futbolista antioqueño contó que no es para nada fácil jugar en Millonarios y que la presión por ser campeón se siente todos los días, por lo que hay jugadores a los que les va a pesar más que a otros ponerse la camiseta azul. Tal y como muchos han afirmado que le pasó al ‘Caballo’ Márquez, que en su regreso al Unión Magdalena ha vuelto a ser el goleador que en algún momento contrató Millonarios.

“Jugar en Millonarios no es fácil, es un equipo histórico, tiene una gran hinchada, siempre hay la obligación de ser campeón, es una afición que no tiene paciencia y los resultados deben ser inmediatos. Con el ‘Caballo’ en Santa Marta hay más paciencia, es de allá y lo quieren más”, aseguró Montoya.