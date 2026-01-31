No se había bajado del avión que lo trajo de Estados Unidos a Colombia y ya los funcionarios que estaban en el aeropuerto empezaron a captar imágenes del 10 en el país, a la par que le decían “Messi, Messi” para grabar un saludo ante las cámaras.

Lionel Messi estará jugando con Inter Miami en Medellín ante Atlético Nacional este 31 de enero. Foto: Getty Images

Luego de que pudo bajar junto a toda la delegación de un bus que los transportó, también hubo espacio para que la gente que lo veía pasar le tomara fotos y estas se viralizaran en redes sociales.

Casi que en las diferentes plataformas se iba haciendo un minuto a minuto del recorrido del astro argentino en Medellín. Después de lo comentado llegó otra grabación en la cual se vio al 10 montado en la parte trasera del bus que lo condujo a su lujoso hotel de concentración.

🙌Messi, Messi, Messi, así fue recibido el astro argentino esta noche en Medellín, donde una multitud aguardaba a las afueras del hotel para ver a su ídolo.

El jugador de Inter de Miami saludó a través de la ventana del bus a los fanáticos. pic.twitter.com/n1fHj1c6C0 — Telemedellín (@Telemedellin) January 31, 2026

Allí se vio al argentino devolverle el cariño a la gente que coreaba fuerte “Oe oe oe, Messi, Messi”. Leo, alzando la mano y saludando a quienes estaban por dicho costado, le dio más imágenes al país de su regreso para un amistoso este sábado ante Atlético Nacional.

Una vez ubicado el transporte de toda la delegación de Inter Miami llegó el momento que elevó los decibeles a más no poder. Cuando Rodrigo de Paul bajó, se sabía que detrás venía Messi y quienes pudieron verlo de cerca explotaron en gritos por tenerlo a escasos metros suyos.

Lionel Messi ya está en Medellín para el partido Atlético Nacional vs. Inter Miami en amistoso. Llegó junto al volante Rodrigo de Paul. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/N6IYxfJgdv — Revista Semana (@RevistaSemana) January 31, 2026

Niños, jóvenes y personas mayores que estaban a nada del campeón mundial en Catar 2022 formaron una algarabía total. Messi, algo tímido como suele ser su manera de ser, saludó volviendo a alzar su mano mientras se disponía a entrar al penthouse del Wake Bio Hotel.

Tras esto, a las afueras quedaron cientos de personas que arribaron con camisetas y carteles para expresarle su cariño a quien es considerado uno de los mejores jugadores de la historia y el planeta.

Messi en Medellín: destapan uno a uno los lujos que pidió Inter Miami para el 10 en Colombia

Así registró la prensa internacional la llegada del 10 a Medellín

Que Messi esté presente en lugares que habitualmente no está genera repercusiones mundiales que se dan a conocer por medio de redes sociales. Parte de la prensa fanática del 10 habló de su arribo entre la locura a la capital de Antioquia.

Un medio mexicano como Invictos describió el primer contacto con la gente paisa así:

“El brutal recibimiento para Lionel Messi en Colombia. El GOAT llegó con el Inter Miami para jugar un partido de preparación ante el Atlético Nacional. La afición de Medellín se le entregó al mejor jugador de todos los tiempos. LO QUE GENERA LA CABRA".

Diario Olé fue algo más corto, pero de igual forma registró el momento que se convirtió en tendencia mundial: “LOCURA POR MESSI EN COLOMBIA. El Inter Miami se enfrentará con Atlético Nacional desde las 19 hs y agotó entradas”.

Así califica Inter Miami de Messi a Atlético Nacional: Medellín palpita el partido de la historia

Valga recordar que el juego por el que hace presencia Leo Messi en el país será un amistoso ante Atlético Nacional, a desarrollarse este sábado 31 de enero, desde las 4:30 p.m. y con transmisión de Win Sports, así como del Canal RCN.