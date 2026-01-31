Deportes

Éxtasis por Messi en Medellín: gritería de chicos y grandes por su arribo quedó en video

En todo su recorrido, desde el aeropuerto hasta el hotel de concentración, hubo cámaras que lo captaron. Este sábado, el juego paralizará la capital de Antioquia.

Redacción Deportes
31 de enero de 2026, 12:03 p. m.
Lionel Messi en Medellín generó la locura de sus fanáticos, que llegaron hasta el hotel de concentración.
Lionel Messi en Medellín generó la locura de sus fanáticos, que llegaron hasta el hotel de concentración. Foto: SEMANA / TeleMedellín

No se había bajado del avión que lo trajo de Estados Unidos a Colombia y ya los funcionarios que estaban en el aeropuerto empezaron a captar imágenes del 10 en el país, a la par que le decían “Messi, Messi” para grabar un saludo ante las cámaras.

Lionel Messi estará jugando con Inter Miami en Medellín ante Atlético Nacional este 31 de enero
Lionel Messi estará jugando con Inter Miami en Medellín ante Atlético Nacional este 31 de enero. Foto: Getty Images

Luego de que pudo bajar junto a toda la delegación de un bus que los transportó, también hubo espacio para que la gente que lo veía pasar le tomara fotos y estas se viralizaran en redes sociales.

Casi que en las diferentes plataformas se iba haciendo un minuto a minuto del recorrido del astro argentino en Medellín. Después de lo comentado llegó otra grabación en la cual se vio al 10 montado en la parte trasera del bus que lo condujo a su lujoso hotel de concentración.

Allí se vio al argentino devolverle el cariño a la gente que coreaba fuerte “Oe oe oe, Messi, Messi”. Leo, alzando la mano y saludando a quienes estaban por dicho costado, le dio más imágenes al país de su regreso para un amistoso este sábado ante Atlético Nacional.

Indignación por fichaje de ‘influencer’ colombiano en equipo profesional: “qué vergüenza”

El impacto económico que genera para Medellín la presencia de Messi en el Atanasio Girardot

El lío de plata que condicionó en Millonarios la elección del nuevo técnico: no se sabía

Millonarios tomó decisión final sobre su nuevo técnico: César Augusto Londoño dio nombre y recorrido

Actitud de Luis Díaz en el vestuario del Bayern Múnich es noticia en Alemania: se supo qué hay detrás

Carlos Alcaraz apunta alto en Australian Open y lo deja claro: palabras previas a la final con Djokovic

Atlético Nacional cierra venta por jugador de 19 años a Europa: oficialización sería un hecho

Messi en Medellín: destapan uno a uno los lujos que pidió Inter Miami para el 10 en Colombia

Qué canal pasa Atlético Nacional vs. Inter Miami con Lionel Messi en el Atanasio Girardot

Así califica Inter Miami de Messi a Atlético Nacional: Medellín palpita el partido de la historia

Una vez ubicado el transporte de toda la delegación de Inter Miami llegó el momento que elevó los decibeles a más no poder. Cuando Rodrigo de Paul bajó, se sabía que detrás venía Messi y quienes pudieron verlo de cerca explotaron en gritos por tenerlo a escasos metros suyos.

Niños, jóvenes y personas mayores que estaban a nada del campeón mundial en Catar 2022 formaron una algarabía total. Messi, algo tímido como suele ser su manera de ser, saludó volviendo a alzar su mano mientras se disponía a entrar al penthouse del Wake Bio Hotel.

Tras esto, a las afueras quedaron cientos de personas que arribaron con camisetas y carteles para expresarle su cariño a quien es considerado uno de los mejores jugadores de la historia y el planeta.

Así registró la prensa internacional la llegada del 10 a Medellín

Que Messi esté presente en lugares que habitualmente no está genera repercusiones mundiales que se dan a conocer por medio de redes sociales. Parte de la prensa fanática del 10 habló de su arribo entre la locura a la capital de Antioquia.

Un medio mexicano como Invictos describió el primer contacto con la gente paisa así:

“El brutal recibimiento para Lionel Messi en Colombia. El GOAT llegó con el Inter Miami para jugar un partido de preparación ante el Atlético Nacional. La afición de Medellín se le entregó al mejor jugador de todos los tiempos. LO QUE GENERA LA CABRA".

Diario Olé fue algo más corto, pero de igual forma registró el momento que se convirtió en tendencia mundial: “LOCURA POR MESSI EN COLOMBIA. El Inter Miami se enfrentará con Atlético Nacional desde las 19 hs y agotó entradas”.

Valga recordar que el juego por el que hace presencia Leo Messi en el país será un amistoso ante Atlético Nacional, a desarrollarse este sábado 31 de enero, desde las 4:30 p.m. y con transmisión de Win Sports, así como del Canal RCN.

