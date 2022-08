Falcao es una leyenda de la Liga Española, así lo afirmó ‘Guti’, el exjugador de Real Madrid

El exfutbolista español José María Gutiérrez Hernández, más reconocido como ‘Guti’, estuvo este viernes en Colombia invitado a un evento por una casa de apuestas deportivas del país.

El exjugador del Real Madrid habló del fútbol sudamericano y de los grandes jugadores del continente, entre los que destacó principalmente al colombiano Radamel Falcao García.

‘Guti’ estuvo en el equipo más grande de España desde 1995 hasta 2010, por lo que es sin duda alguna uno de los referentes del último del equipo blanco. Compartiendo con grandes figuras del fútbol mundial, en el recordado equipo de “los galácticos” que enamoró al mundo al unir en un mismo equipo a estrellas internacionales como lo fueron Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos, David Beckham, Raúl, Makelele, entre otros.

Con esta gran carrera futbolista, el jugador español es una voz autorizada para hablar del fútbol español y mundial. Por lo que llamó la atención que mencionara que un colombiano se había robado el cariño de los futboleros en España por su comportamiento tanto adentro como fuera de la cancha.

El exjugador de Real Madrid aseguró en la rueda de prensa que Radamel Falcao García es uno de los mejores futbolistas extranjeros que jugó en la Liga de España. Un tremendo halago del español para el colombiano, teniendo en cuenta todos los grandes jugadores del mundo que han jugado en España, tanto así, que por mucho tiempo la liga española fue llamada “la liga de las estrellas”.

“Radamel Falcao es un jugador que ha marcado una leyenda dentro de la Liga Española”, afirmó José María Gutiérrez en medio de la rueda de prensa en Bogotá. Además, destacando que el colombiano se ganó el cariño de los españoles por su carisma y educación afuera de la cancha.

“Aparte de grandísimo jugador, me parece una persona espectacular. Yo creo que es uno de los futbolistas que en España se le va a recordar, cuando se retire, con mucho cariño y mucho amor hacia él, porque él lo ha demostrado muchísimo, no solo haciendo goles, no solo jugando muy bien en los que equipos que ha estado, sino que yo creo que personalmente. Él es un tipo que transmite mucho”, dijo ‘Guti’ refiriéndose a la personalidad del colombiano.

Los halagos del español son especiales principalmente porque no vienen de un jugador que haya sido compañero de Falcao, sino que, por el contrario, hacía parte del plantel del clásico rival del Atlético de Madrid, equipos donde ‘El Tigre’ tuvo el mejor momento de su carrera deportiva, siendo goleador del equipo español y ganando la Europa League.

Radamel Falcao García es sin duda uno de los ídolos recientes de la hinchada del Atlético de Madrid, así se lo han manifestado en los partidos que ese equipo ha enfrentado al Rayo Vallecano, equipo donde milita el jugador colombiano desde la temporada pasada.

Pero los comentarios de ‘Guti’ demuestran que el cariño que recibe el exjugador de River Plate no viene solamente de parte de compañeros e hinchas de los equipos en lo que jugó, sino que sus rivales e hinchas de los equipos contrarios también valoran el talento de Falcao adentro de la cancha y su forma de ser afuera de ella.