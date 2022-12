Fin del misterio: se conoce quién fue la mujer que abrazó a Messi antes que su esposa en la celebración por haber ganado el Mundial

Con el gol de Gonzalo Montiel se cerró la tanda de penales que le dio el tercer título a la selección de Argentina y que desató la locura en las tribunas del estadio de Lusail, en Atar, donde se jugó la final contra Francia.

Una vez se consagraron como los mejores del planeta, las cámaras se fueron detrás de Lionel Messi, capitán de la scaloneta y pieza fundamental en la obtención del trofeo; mientras la producción se percataba de lo que hacía el ídolo en medio de la celebración, en las grabaciones quedó cómo una mujer salió desde las tribunas para abrazar al 10.

Las imágenes mostraron como esta señora tomó a Messi por la espalda, le dio vuelta, lo besó y lo abrazó; el jugador, que se vio sorprendido, una vez se percató de quién era, dejó escapar una sonrisa y se fundió con la muestra de cariño.

Sobre la mujer mucho se especuló y hasta se dijo que era la mamá del 10; sin embargo, no fue así y quedó en el aire la identidad de la afortunada que abrazó a uno de los mejores futbolistas de la historia.

Después de varios días, los juiciosos internautas se dieron a la tarea de averiguar de quién se trataba y llegaron a una feliz conclusión; la mujer es Antonia Farías, quien durante 10 años ha estado al frente de la cocina de la Selección Argentina y quien lleva una excelente relación con Messi y el resto de la plantilla.

Farías, según indicó el diario español Marca, es considerada como una segunda madre al interior del plantel y siempre está acompañando al equipo; por supuesto, el Mundial Qatar 2022 no iba a ser la excepción.

El medio argentino Todo Noticias también se percató de lo sucedido y aseguró que “Antonia es parte del ‘staff’ que acompañada al equipo a todos lados” y que “Tiene un vínculo muy cercano con los jugadores y conoce todos sus gustos”.

En este momento muchos pensamos que era la mama de Messi que se venia a fundir en un abrazo, pero no, en realidad es aún más importante...

Es la encargada de cocinar las milanesas napolitanas a toda la selección Argentina.

🇦🇷🏆👩‍🍳Antonia Farías, campeona y cocinera.#Quatar2022 pic.twitter.com/ipyE5auKAh — El Gourmet (@elgourmet) December 19, 2022

Messi, protagonista de los tatuajes

La mayoría de los tatuajes que se están haciendo, por montones, en Argentina tienen a Messi como su figura principal, aun cuando otros jugadores como el ‘Dibu’ Martínez o Julián Álvarez también sellaron una presentación para destacar en Qatar 2022.

El hecho de que fuera el último Mundial de Messi y todo el camino que tuvo que recorrer hasta el título, han provocado una auténtica locura, que incluso llevó a una publicación del ‘10′ a convertirse en la foto con más likes en la historia de Instagram, otro récord más para su bolsa de logros en este 2022.

El propio Lionel confirmó que este es el punto máximo de su carrera y amagó con el retiro, aunque confía en jugar unos partidos más vistiendo los colores del campeón del mundo. “¿Qué va a haber después de esto?”, se preguntó al declarar ante la televisión argentina en la zona mixta después de la final. “Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada”, señaló.

En la previa se había rumorado sobre la posibilidad de retirarse de la selección en caso de conseguir la copa, sin embargo, el capitán zanjó de raíz que el fin de su historia con la albiceleste todavía se demora.

“Por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto estar en la selección, estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”, agregó.

Con una sonrisa en el rostro, Messi abrazó la copa y se la llevó hasta Argentina, siendo el primer integrante de la delegación que puso un pie de regreso en Buenos Aires. “Es una locura que se haya dado en el momento en que se dio, pero es impresionante. Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser esta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”, sentenció.