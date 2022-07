Flamengo vs. Tolima: canal y hora para ver en vivo por Copa Libertadores

Este miércoles el Deportes Tolima se juega su última carta en Brasil con el objetivo de seguir vivo en la Copa Libertadores de América y clasificar a los cuartos de final. Para esto, tendrá que ir a Río de Janeiro a dar un golpe sobre la mesa eliminando a uno de los favoritos de la Copa como lo es Flamengo. De no ser así, Colombia se quedará sin representantes para el resto de la competencia continental.

En el partido de ida, disputado la semana anterior en Ibagué, el Deportes Tolima jugó un gran partido, sin embargo, la jerarquía de los brasileros se impuso y lograron llevarse de Colombia una victoria 1 a 0, pese a haber arribado al país con varias bajas debido a un brote de covid-19 al interior del plantel de Flamengo.

En el partido se disputará en el mítico estadio Marancá de Río de Janeiro este miércoles 6 de julio a las 7:30 de la noche, hora de Colombia. El partido será transmitido por la señal de ESPN Colombia, señal dueña de los derechos de la Copa Libertadores para todo el continente americano.

Para el partido en Brasil, Tolima tendrá que ganar al menos por un gol para forzar la definición de penaltis. En caso de ganar por más de un gol, el equipo “pijao” clasificará directamente a cuartos de final. En caso de empate o victoria de los locales, el clasificado será el poderoso Flamengo. Hay que tener en cuenta que el gol visitante dejó de “valer doble” desde la actual edición de la Copa Libertadores de América.

Esto le dijo Hernán Torres a Daniel Cataño tras fallar el penalti en la final contra Atlético Nacional

Pese a que ya pasó más de una semana de la gran final de la Liga Betplay Dimayor, que coronó a Atlético Nacional como el nuevo campeón, consiguiendo su estrella número 17, no se ha dejado de hablar de lo disputada que fue la final entre los verdolagas y el Deportes Tolima, que estuvo a punto de remontar y salir campeón, hecho que finalmente no ocurrió.

El futbolista antioqueño reveló lo que le dijo su entrenador Hernán Torres después del partido y confesó ante los medios de comunicación, que el director técnico no pensaba contar con él para el siguiente partido contra Flamengo por Copa Libertadores de América. A veces no es bueno contar las cosas, pero como infidencia, el profe quería no traerme y no contar conmigo para este partido (con Flamengo)” afirmó Cataño.

“Él lo único que me dijo era que quería que me fuera para la casa, que estuviera con mi esposa, mi hija, que las abrazara. Pero en ese momento no lo compartí, le dije que yo era feliz jugando al fútbol, y la única manera de estar tranquilo era jugando al fútbol”, agregó el futbolista, aclarando que por la difícil situación emocional que vivió en la final con Nacional, Torres prefería que no jugara el partido de Copa Libertadores.

Pese a esto, Daniel Cataño le insistió a Hernán Torres que lo tuviera en cuenta para el juego contra Flamengo y que, si consideraba que no debía ser titular, al menos lo tuviera en el banco suplente para que pudiera participar del compromiso en algún momento si así lo deseaba el entrenador.

Algo que finalmente ocurrió, porque en el segundo tiempo del partido Cataño ingresó al campo de juego a intentar empatar el partido. Algo que finalmente no ocurrió, pero que sí sirvió para que los hinchas del Tolima le manifestaran su apoyo al jugador, a pesar del error cometido en la final del fútbol profesional colombiano frente a Atlético Nacional.