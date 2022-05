Fórmula 1 | La batalla de Leclerc y Verstappen llega a España: hora y dónde ver en vivo

La brecha se reduce progresivamente: Max Vertsappen intentará de nuevo golpear fuerte en España, con ocasión de la sexta manga de la temporada de Fórmula 1, para intentar superar a su rival Charles Leclerc, a los mandos del campeonato.

Aunque el monegasco y Ferrari llegan a España este fin de semana como líderes —posición que ni el equipo ni el piloto han dejado todavía esta temporada— tendrán que tener cuidado con el piloto de Red Bull que lleva dos carreras reduciendo su desventaja.

Tras la demostración del vigente campeón del mundo en Emilia-Romaña (Italia) a finales de abril, su victoria en Miami hace quince días le permitió ponerse a 19 puntos de Leclerc (104 pts), tras una carrera en la que el piloto de la Scuderia nunca llegó a dominar. “Por ahora parece que Red Bull domina en las carreras”, reconoció el monegasco en Florida.

Red Bull y Ferrari, con sus líderes al volante, son por ahora los únicos coches capaces de ganar, ya que ninguna otra escudería ha podido colocar un piloto en los dos primeros cajones del podio en las cinco primeras carreras.

Se espera entonces un nuevo duelo entre Leclerc y Verstappen en España, mientras, al acecho están sus compañeros Sergio Pérez en Red Bull y el español de Ferrari Carlos Sainz Jr, que intentará lograr su primera victoria en la F1 en casa.

Fiabilidad contra velocidad

Desde el inicio de la temporada, el RB18 no deja de desarrollarse, al contrario de su competidor del caballo rampante, cuyos monoplazas no han progresado desde el inicio de la temporada. “En las próximas carreras, podría ser nuestro turno de intentar desarrollar tanto como sea posible el coche (...). No tenemos dinero para gastar en mejoras en cada carrera”, se defendió su jefe, Mattia Binotto, que recuerda que cada escudería tiene que respetar un techo presupuestario para la campaña.

“En un momento dado, Red Bull dejará de desarrollarse”, dijo. Sobre el papel, si la scuderia domina los debates, seguida de cerca por la escudería austríaca a solo seis puntos, en pista, la velocidad de Red Bull se perfila todavía como una ventaja este fin de semana en el circuito de Montmeló, salvo que los problemas mecánicos vengan a trastocar una vez más los planes.

Desde el inicio de la temporada, el constructor sufre problemas de fiabilidad que ya han llevado a abandonar dos veces a Verstappen y una a Sergio Pérez. “Todavía tenemos algunos problemas que tenemos que resolver”, reconoció el vigente campeón del mundo tras el GP de Miami.

Charles Leclerc y Max Verstappen dominan el mundial de pilotos este 2022 - Foto: AP

Tras una treintena de grandes premios de España desde 1991 y los entrenamientos invernales todos los años entre 2014 y 2020 y después en 2022, pilotos y escuderías conocen de memoria el trazado catalán.

Mientras Verstappen intentará ganar su primera manga española desde 2016, su rival podría convertirse en el primer vencedor de Ferrari en el GP de España desde Fernando Alonso en 2013.

Por detrás, Mercedes, actualmente tercero en el campeonato de constructores, parece impotente frente a los Ferrari y los Red Bull. Acosada desde el inicio de la temporada por problemas de rendimiento, la escudería vigente campeona del mundo cuenta con la carrera española para entender y domar su monoplaza con una aerodinámica original.

Y no piensa rendirse: “Como se dice en el baloncesto, llegamos a Barcelona en el primer cuarto. Sabemos que una vez que hemos convertido las enseñanzas en rendimiento en pista, todavía hay partido”, aseguró su jefe Toto Wolff.

Programación GP de España

Viernes 20 de mayo

Entrenamientos 1 - 7:00 a. m. por Star+

Entrenamientos 2 - 10:00 a. m. por Star+

Sábado 21 de mayo

Clasificación - 9:00 a. m. por Star+

Domingo 22 de mayo

Carrera - 8:00 a. m. por Star+

*Con información de la AFP.