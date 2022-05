Fórmula 1: Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Miami | Así va la clasificación

Foto: Getty Images via AFP

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó el domingo el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 con una dominante actuación frente a su rival Charles Leclerc (Ferrari), en una edición inaugural de la carrera a la que asistió una multitud de celebridades.

Partiendo desde la tercera plaza, Verstappen necesitó menos de diez vueltas para sobrepasar a los dos autos de Ferrari que tenía por delante, tomando un liderato que ya no soltó hasta la última bandera en el Miami International Autodrome (Florida, Estados Unidos).

El vigente campeón mundial, que suma tres victorias en las primeras cinco pruebas del año, adelantó en una espectacular salida al español Carlos Sainz y en la novena vuelta a Leclerc, concluyó en segunda posición y sigue líder del campeonato por puntos.

Sainz terminó en tercer lugar, sumando su tercer podio de la temporada, después de resistir una embestida final del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), que fue cuarto.

“¡Qué carrera!”, expresó Verstappen, quien ya acumula 23 victorias en su trayectoria profesional, y agregó: “Ha sido bueno pero muy duro. El equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario, una gran recuperación. Creo que necesito un trago”.

Verstappen, ganador también en Arabia Saudita y Emilia Romagna, recortó distancia a Leclerc en la clasificación por puntos tras una carrera desgastante bajo el fuerte calor y humedad de Miami.

Las temperaturas en la pista superaron los 40° C y varios pilotos protestaron por la falta de agarre del asfalto.

Leclerc sigue en cabeza de la tabla con 104 puntos, seguido de Verstappen (85) y Pérez (66), mientras Sainz es quinto (53) y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) sexto (36).

Ganador d e la carrera Max Verstappen Red Bull Racing celebra en el podio durante la F1 Grand Prix of Miami Jared C. Tilton/Getty Images/AFP (Photo by Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP). - Foto: Getty Images via AFP

Siguiendo la pelea entre los pilotos de Ferrari y Red Bull, los Mercedes de George Russell y Hamilton quedaron en el quinto y sexto puesto. El español Fernando Alonso (Alpine) finalizó en el noveno lugar.

Aparte de la temprana remontada del neerlandés, la carrera se desarrolló sin grandes sobresaltos hasta que el auto de seguridad entró en pista por un choque entre el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el británico Lando Norris (McLaren).

Esta situación derivó en que se abrieran dos batallas en las últimas 11 vueltas, con Leclerc intentando recuperar la cabeza ante Verstappen y ‘Checo’ Pérez el podio ante Sainz, sin que ninguno de ellos lograra su objetivo.

El neerlandés ganó en la F1 este domingo 8 de mayo. - Foto: Getty Images

“La carrera fue físicamente muy difícil”, admitió Leclerc. “Tuvimos algunos problemas con el neumático. El final fue muy competitivo y pensé que podía alcanzar a Max”.

“Fue una carrera difícil”, coincidió Sainz. “El vehículo se movía, se deslizaba, pero el podio es un resultado decente”. Al verse sobrepasado por Verstappen, Ferrari encajó el domingo una nueva decepción después del anterior tropiezo en Emilia-Romaña, donde Leclerc fue sexto y Sainz se retiró.

Verstappen derribó la barrera de Ferrari al pasar al español en la salida y, poco después, al ser avisado de que Leclerc tenía problemas con un neumático, lo sobrepasó en la vuelta 9, fintándole primero por el exterior y avanzándole por el interior.

La carrera estaba desarrollándose de manera limpia, hasta el accidente entre Gasly y Norris, que perdió un neumático en la pista.

‘Checo’ fue el único de los cuatro primeros posicionados que entró en boxes en el parón. Con nuevos neumáticos y las nubes amenazando lluvia, el piloto de Guadalajara se lanzó a por la tercera plaza, pero Sainz logró neutralizar los ataques.

“No pude hacer nada. Tenía demasiado déficit en el motor. Tenía que empujar mucho en las curvas porque no tenía potencia en las rectas. Un desastre total. Me hubiera encantado estar en ese podio con todos los latinos que me han apoyado este fin de semana”, lamentó Pérez.

La cabeza de la carrera vivió un duelo final entre Leclerc y Verstappen, quien prevaleció en el mano a mano al llegar a meta con 3,78 segundos de ventaja.