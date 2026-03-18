Fuera del Mundial 2026: Fifa dio patada a selección que quiso meterse a las malas y todo iría al TAS

Nigeria ha recibido un portazo en las últimas horas de parte de Fifa, que no le ha aceptado a dicho conjunto africano la denuncia impuesta donde acusaba al Congo de, supuestamente, incluir jugadores con doble nacionalidad para disputar el juego que definió el cupo al Mundial 2026.

Dicho recurso fue presentado por las águilas de manera formal hace un par de meses. Hoy día, a semanas nada más que Congo juegue el repechaje por entrar a la cita orbital, lo que da a entender es que se cierra la posibilidad a que Nigeria entre por el escritorio al certamen.

A Nigeria le quedaron faltando puntos para su clasificación al Mundial 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

Mohammed Sanusi, secretario general de la NFF, afirmó en su momento que “Congo engañó a la FIFA en el proceso de autorización de jugadores”. Con este argumento escalaron todo al máximo ente, sin reciente respuesta favorable.

A los argumentos presentados por los nigerianos, estos habrían sumado: “la FIFA fue engañada para autorizar a esos jugadores porque no le corresponde interpretar ni aplicar las leyes de ciudadanía nacionales”.

Hasta el TAS irá Nigeria

De brazos cruzados no se quedará Nigeria porqué hablan de que “las reglas son muy claras” y deberían respetarse. El Dr. Mohammed Sanusi, secretario general de la Federación de Fútbol de Nigeria (NFF), enfatizó en que irán hasta una siguiente instancia.

“Hemos recibido la decisión de la FIFA, pero no estamos satisfechos. Hemos iniciado de inmediato el proceso de apelación”, anticipan de ir al TAS, donde esperan obtener otra respuesta y que sea a su favor.

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“Las reglas congoleñas dicen que no se puede tener doble nacionalidad. Muchos de ellos tienen pasaportes europeos, algunos de Francia, otros de los Países Bajos. Las reglas son muy claras", reclaman del mal proceder que tuvo su rival en cuanto a documentación.

En total son nueve los apuntado, pero destacan algunos nombres como los de Michel-Ange Balikwisha (Standard Liège), Mario Stroeykens (Anderlecht) y Matthieu Epolo (Standard Liège), todos de origen belgo-congoleño.

Congo reclama su lugar

Para el próximo 26 y 29 de marzo está previsto que se jueguen los repechajes que llevarán a los últimos clasificados al Mundial 2026 por esta vía.

La República Democrática del Congo podría ser rival de Colombia en el grupo K, en caso de superar a Nueva Caledonia o Jamaica, quienes anticipadamente tendrán una semifinal entre sí para saber quién se mide con el Congo.

Congo estuvo en el sorteo mundialista y su cupo se ha mantenido para el repechaje de la Copa del Mundo 2026. Foto: AFP

Dichos partidos llaman la atención por lo que pase con la Tricolor, así como también en la previa por saber si el TAS le acepte a Nigeria que hubo algunas anomalía del Congo. Se ve difícil que haya cambios bruscos, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo podría sorprender de última hora.

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Entre tanto, Sébastien Desabre, DT de Congo, no acepta que se cuestione a los suyos de su arribo legal al repechaje de la Copa del Mundo. Previo al juego que vivirán soltó: “Merecemos estar aquí. No le tememos a nadie”.

En los próximos días se espera la resolución del caso; por el momento, Congo sigue fijo en el Mundial, mientras Nigeria pretende entrar forzosamente de última hora.