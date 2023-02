Gerard Piqué también ‘traicionó’ a Messi: confesó duro desplante que le hizo el año pasado

Lionel Messi emocionó al mundo del fútbol el pasado 18 de diciembre al levantar la Copa del Mundo en Lusail, el único logro que le faltaba en su laureada carrera como profesional. Para el 10 fue el mejor momento de toda su vida, razón por la que recibió millones de felicitaciones, entre ellas las de sus amigos y familiares.

Luis Suárez, Xavi Hernández y Neymar, entre otros, aparecieron después de la final para felicitar a Leo y exaltarlo como el mejor jugador de todos los tiempos, rótulo para el que ahora tiene la copa que muchos críticos le pedían al hacer la comparación con Diego Armando Maradona o el mismo Pelé.

Curiosamente, hubo uno de sus amigos en el Barcelona que no lo felicitó. Gerard Piqué confesó esta semana en una entrevista con el ‘tiktoker’ John Nellis que no estuvo pendiente del Mundial de Qatar 2022 e incluso apenas vio una parte de la final entre Argentina y Francia.

“¿Lo felicité? No realmente. Mis últimos meses fueron duros y necesitaba desconectar. No vi ningún partido del Mundial, solo la final y no todo el partido”, dijo.

Messi terminó en hombros el partido de su vida en el estadio de Lusail - Foto: AFP

A pesar del ‘desplante’ que le hizo al astro de la albiceleste, Piqué considera que este título logrado en suelo catarí lo pone en lo más alto de la historia del fútbol. “Como delantero y por algunas razones diría que Messi. Él es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia en este juego entre los que ganaron la Copa del Mundo. Era su sueño”, dijo.

Para el exdefensor del Barcelona, la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo ya tiene un ganador. “Es cierto que la pelea entre ellos dos en esta última década fue bastante impresionante, porque ambos lo hicieron increíblemente bien. En los últimos años, elegiría a Messi con seguridad. Y demostró que incluso con 35 años puede competir. Es el mejor jugador del mundo y lo mostró en la Copa del Mundo”, agregó.

En la prensa catalana aseguran que la relación entre Messi y Piqué no terminó de la mejor manera - Foto: Getty Images

Lo cierto es que hay rumores que apuntan a que la relación entre Messi y Piqué no terminó de la mejor manera cuando el argentino tuvo que partir hacia el París Saint-Germain.

Camino a cumplir su segundo año en Francia, el paparazi Jordi Martin ha expuesto una teoría en la que se sabría quién podría ser uno de los culpables del 10 de la que fue su casa por 20 temporadas: “Cuando Leo Messi abandona el Barcelona llorando, todo mundo achacó que se trataba de un problema económico y es cierto, el Barcelona no tenía plata para pagarle lo que el París le paga; pero algún día, cuando esté en el estudio, te explicaré quién fue uno de los causantes por el cual Leo Messi abandonó el Barcelona. Te doy una pista: es alguien que particularmente a ti y a mí no nos cae bien”.

Ante esto, compañeros de quien detonó el rumor empezaron a bromear y terminaron sin decir su nombre, señalando a Gerard Piqué: “Empieza con P y le acaba de hacer algo a una amiga mía que su nombre empieza con S y mueve las caderas”.

Piqué se retiró del fútbol a mediados de esta temporada - Foto: REUTERS

Lo cierto es que Piqué siempre ha hablado con gran admiración sobre Messi y durante el paso de ambos por el Barcelona se les vio juntos en entrenamientos o en el calentamiento previo a cada partido, teniendo una relación de amistad más allá del colegaje por pertenecer al mismo equipo.

Messi salió en el verano de 2021 y solo año y medio después, Piqué tomó la decisión de retirarse al no sentirse importante para la plantilla actual, dirigida por otro amigo de ambos, el hoy técnico culé Xavi Hernández.