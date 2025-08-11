Gesto de Luis Fernando Muriel con Luis Suárez quedó en video y se volvió viral: esto pasó

De la goleada por 4-1 de Orlando City sobre Inter Miami, el pasado domingo 10 de agosto, no paran las reacciones. Dicho compromiso se llevó a cabo en el estadio Exploria, por la MLS, y fue alegría total para los leones.

El colombiano Luis Fernando Muriel fue tendencia, no solo por aportar dos goles a la victoria de Orlando City, sino por un gesto con Luis Suárez, el histórico delantero uruguayo que presta sus servicios al Inter Miami.

Cuando acabó el partido, Muriel corrió detrás de Suárez y no lo dejó entrar al túnel de vestuarios antes de que le cambiara la camiseta. El uruguayo vio al colombiano, y aunque no detuvo su carrera, se quitó el jersey rosa y se lo dio al cafetero. Además, se dieron un abrazo que se volvió rápidamente tendencia.

Luis Suárez, figura del Inter Miami. | Foto: Getty Images via AFP

Tanto Muriel como Suárez saben lo que es defender los colores de sus respectivas selecciones. Ahora, la MLS los tiene en sus filas, siendo figuras constantes en sus equipos que buscan brillar en la competencia.

“Increíble. Estas son las semanas y los partidos con los que sueñas como jugador. Es una sensación única y me siento espectacular por poder ayudar a mi equipo como lo hago”, dijo Luis Muriel tras el partido.

Además, añadió: “Espero que podamos tener un estadio así en los próximos partidos mientras seguimos luchando por el título que tanto anhela Orlando. Fue una noche fantástica”.

Pero el presente de Muriel es tan destacado que viene anotando una importante cantidad de goles con Orlando City. Así las cosas, no desconoce su racha, la aplaude y aspira ir por más con el elenco estadounidense.

Luis Fernando fue tendencia en Colombia, para febrero de 2024, porque se hizo oficial su llegada al Orlando City luego de 14 años en Europa, con más presencia en Italia que en otros países.

Luis Fernando Muriel brilla en la MLS. | Foto: Tomada de @MLS

Antes de arribar a Orlando, Muriel vestía los colores de Atalanta. Allí se volvió figura y llegó a compartir equipo con otro cafetero, también con pasado en Selección Colombia, Duván Zapata.

A día de hoy, el delantero tiene contrato con Orlando City hasta diciembre de 2024. Con 34 años sonó para regresar al FPC, donde ya jugó para Deportivo Cali, pero finalmente todo se quedó en rumores.