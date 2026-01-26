Gol ‘irreal’ de Luis Díaz en Bayern Múnich: video de la euforia total en el entrenamiento

Aunque sea en prácticas, los goles de Luis Díaz no dejan de ser espectaculares en Bayern Múnich. Este lunes, el club viralizó una nueva anotación del colombiano de la más alta factura.

Una cámara estuvo grabando en el momento justo, para dejarlo retratado. Fue un toque de pared de Lucho, que acabó con una definición calificada como ‘irreal’ por parte de las cuentas oficiales de los alemanes.

Aprovechando la velocidad que ya es bien conocida en él, el cafetero tocó y picó. Quien le devolvió el pase al cafetero lo hizo de manera ajustada, pero Díaz se las arregló para, de manera acrobática, ganársela al portero y marcar con un ángulo casi imposible.

“Lucho haciendo cosas de Lucho“, fue como viralizó el tanto la oficina de comunicaciones de Bayern. Para estos, desde aquella obra maestra de Díaz al Unión Berlín, no dejan de resaltar las anotaciones de Luis y su capacidad de resolución ante situaciones complicadas.

Afinando su poderío para la Champions League

Una pequeña merma en el rendimiento de Luis Díaz y, en general, de todo Bayern Múnich se ha visto durante el último partido ante Ausburgo. Ante dicho equipo, el domingo pasado no salieron las cosas, que desencadenaron la derrota por 1-2 en Bundesliga.

En Allianz Arena, los dirigidos por Vincent Kompany no tuvieron la claridad deseada para superar al rival de turno en el torneo local. Dicha derrota es la segunda en todas las competencias, pues en UCL ya habían caído hace un par de meses con Arsenal, quien transita como único líder de la tabla de posiciones en el torneo más importante de clubes del mundo.

Luis Díaz, cabizbajo por la caída de Bayern Múnich en Bundesliga. Foto: AFP

Una vez pasada la página de lo sucedido en el torneo alemán, ahora Bayern, Luis Díaz y todo el plantel se centran en acabar de gran forma la liguilla. Si bien ya la clasificación a octavos de final está garantizada, no quieren extender las derrotas ahora a la Champions.

En la fecha 8 visitan al PSV, en Eindhoven, Países Bajos. Se cree que allí estará la nómina de lujo de los germanos, con el tridente de lujo habitual compuesto por Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olisé.

Del rival de turno hay que decir que está en la cuerda floja del torneo europeo. Con ocho puntos sumados, no tiene asegurado que vaya a seguir con vida. Para asegurarse un lugar en los playoff, el resultado que le serviría sería ganarle a los de Múnich y esperar otra serie de resultados que lo beneficien.

Hasta el momento, Lucho es uno de los máximos aportantes a las acciones de gol de los suyos. En lo corrido de la temporada 2025/2026, el guajiro alcanza 26 partidos disputados, en los cuales ha marcado en 13 veces, asistió en 10 y fue titular en 25 de los mismos.

Se espera que el próximo miércoles, ante los de Países Bajos, vuelva a ser protagonista con una anotación o asistencia. En su más reciente partido de Champions fue de los mejores, pero no logró aportar de ninguna de las dos formas.