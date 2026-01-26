Deportes

Gol ‘irreal’ de Luis Díaz en Bayern Múnich: video de la euforia total en el entrenamiento

Previo al duelo ante PSV por Champions League, el guajiro se mandó un gol que hizo explotar las redes sociales del cuadro alemán.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

26 de enero de 2026, 9:07 p. m.
Luis Díaz anotó gol que fue tendencia en las redes del Bayern Múnich Foto: Captura fcbayern y Getty Images

Aunque sea en prácticas, los goles de Luis Díaz no dejan de ser espectaculares en Bayern Múnich. Este lunes, el club viralizó una nueva anotación del colombiano de la más alta factura.

Una cámara estuvo grabando en el momento justo, para dejarlo retratado. Fue un toque de pared de Lucho, que acabó con una definición calificada como ‘irreal’ por parte de las cuentas oficiales de los alemanes.

Aprovechando la velocidad que ya es bien conocida en él, el cafetero tocó y picó. Quien le devolvió el pase al cafetero lo hizo de manera ajustada, pero Díaz se las arregló para, de manera acrobática, ganársela al portero y marcar con un ángulo casi imposible.

“Lucho haciendo cosas de Lucho“, fue como viralizó el tanto la oficina de comunicaciones de Bayern. Para estos, desde aquella obra maestra de Díaz al Unión Berlín, no dejan de resaltar las anotaciones de Luis y su capacidad de resolución ante situaciones complicadas.

