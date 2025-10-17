La tarde de este viernes 17 de octubre se jugó el quinto partido correspondiente a la serie de campeonato de la Liga Americana, donde se enfrentaron los Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays.

En el partido anterior, que se disputó en el T-Mobile Park de Seattle, Washington, Estados Unidos, Toronto logró igualar la serie que en un principio ganaba Mariners 2 victorias a 0.

Por lo tanto, este tercer encuentro, que reiniciaba la serie y se jugaba nuevamente en el T-Mobile Park de Seattle, Washington, Estados Unidos era clave para cualquiera de los dos, puesto que el equipo que ganara tendría la ventaja mínima y se pondría a match point para llegar a la Serie Mundial.

En los últimos encuentros, Seattle siempre anotó primero, pero no supo responder a la brutal ofensiva de Toronto. En este cuarto partido, nuevamente el equipo local se puso al frente en el marcador gracias a un jonrón de Eugenio Suárez, aunque la pregunta era si sabría manejar la ventaja esta vez.

Con el abridor Bryce Miller, Seattle se veía bien, pero en la parte alta de la quinta entrada concedió un sencillo a Addison Barger y fue reemplazado por Matt Brash.

Quien sacó a los dos siguientes bateadores. Sin embargo, con Barger en segunda, el lanzador concedió un doble a George Springer, una jugada que igualó el partido.

Para la parte alta de la sexta entrada, Bryan Woo entró a la lomita para reemplazar a Matt Brash. Luego de un mes sin lanzar, tuvo en sus manos la responsabilidad de frenar la ofensiva de los Blue Jays.

Pero tristemente concedió dobles a Alejandro Kirk y Ernie Clement, por lo que el marcador se puso 2 a 1 a favor de la visita.

El encuentro estaba muy cerrado y fue gracias a Cal Raleigh que Seattle logró mantenerse con vida en el encuentro. El receptor respondió con un cuadrangular al tercer lanzamiento del recién ingresado Brendon Little, por lo que el marcador volvió a quedar en tablas.

Después de esta jugada, el relevista emergente concedió dos bases por bolas, lo que obligó a su reemplazo por Seranthony Domínguez.

El cual también otorgó una base por bolas. Con la casa llena, entró a batear Eugenio Suárez con el sueño de poner a su equipo a una distancia que podría ser irremontable.

El estadio se volvió loco ante el espectacular grand slam de Suárez que puso a ganar a Mariners 6 carreras a 2. Una jugada que definió el partido, debido a que en la parte alta de la novena entrada Toronto no pudo responder a ese golpe.

Con este resultado, Seattle Mariners se despidn de sus fanáticos, puesto que los dos siguientes partidos serán en el Rogers Centre de Toronto, Canadá.