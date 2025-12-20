Grave problema se le avecina al Bayern Múnich de Luis Díaz: Movida de última hora que preocupa a Kompany

Bayern Múnich cierra el año 2025 con Luis Díaz entre las figuras más relevantes. En el mercado de verano, el club alemán hizo una jugada maestra por Lucho y desembolsó algo más de 70 millones de euros para quitárselo al Liverpool. El guajiro encontró su lugar en un tridente de lujo y en una titular que se acomoda entre las mejores del mundo en la actualidad.

Efectivamente, el tridente con Michael Olise y Harry Kane se consolida como uno de los mejores en Europa y está llamado a ganarlo todo antes del Mundial 2026.

Bayern Múnich se mentaliza en la Copa de Alemania, Champions League y Bundesliga para apuntar otra campaña con dominio total, incluyendo la máxima competencia de clubes en el mundo.

Junto a este tridente aparecen otros jugadores de renombre que refuerzan el once titular, como el portero Manuel Neuer, el defensa Jonathan Tah, el lateral Konrad Laimer, el atacante Serge Gnabry y Joshua Kimmich, quien precisamente activa las alarmas en Vincent Kompany y en todo el grupo de trabajo en la previa al partido por la fecha 15 de la Bundesliga.

Kimmich fue el anotador del gol del triunfo para el Bayern. Foto: AP

Esta jornada cerrará el año natural del Bayern Múnich y volverá a competencia hasta el 9 de enero próximo. Contra el Heidenheim en condición de visitante, el gigante bávaro le pondrá fin a un 2025 lleno de competencias y con Luis Díaz como su fichaje estrella. Kompany va por el triunfo, pero con una sensible baja de por medio.

Baja sensible activa las alarmas en el Bayern de Luis Díaz

BILD, en las últimas horas, reportó que el volante Joshua Kimmich está presentando novedades médicas que no agradan al Bayern Múnich y sería baja para el duelo liguero contra el Heidenheim. El jugador de la Selección Alemania tuvo una semana llena de altibajos y no pudo entrenar bien debido a un problema físico.

Joshua Kimmich no escatima a la hora de elogiar a Luis Díaz en Bayern Múnich Foto: Getty Images

La prensa alemana informa que Kimmich presentó problemas en uno de sus tobillos y no pudo participar activamente de los entrenos con Vincent Kompany. El jugador hace parte de la lista de viajeros, pero seguramente comenzará desde el banquillo, siendo una novedad importante en la titular contra Heidenheim.

Olise también es duda para jugar contra Heidenheim

Otro que presentó novedades de salud durante la semana fue Michael Olise y Lennart Karl se perfila para su reemplazo. El volante fue sometido a una operación menor ocular y tampoco pudo entrenar bien. Se creía que no iba a estar en la lista de viajeros, pero sería otra de las bajas desde el once titular para Vincent Kompany.

De esta manera, Karl complementaría el ataque con Harry Kane, Luis Díaz y Serge Gnabry, aunque no se descarta alguna otra sorpresa con jóvenes viajeros como Nicolás Jackson, Wisdom Mike, Jonah Kusi-Asare o Tom Bischof.