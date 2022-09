Guarín reapareció tras dura confesión y mostró importante suceso que vivió; Teo le respondió

Freddy Guarín, que ha estado inactivo del fútbol profesional desde hace más de un año, se convirtió la semana pasada en tendencia en las diferentes redes sociales luego de que publicó una extensa reflexión sobre su estado emocional, tras sufrir un episodio depresivo.

“Hoy quiero mostrarme así tal cual como soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni ganar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona”, indicó inicialmente.

El exvolante, de igual manera, aprovechó la coyuntura para acompañar la publicación con una fotografía suya en uno de los momentos más duros que pasó, donde se le ve quebrado en llanto.

“De un tiempo para acá, mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son las de un hombre con vicios, errores, pecados y muchas cosas más. Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a Dios y dejar que él sea quien guíe nuestro corazón”, añadió Guarín.

Luego, concluyó: “Dios ya me perdonó y me perdoné. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro Señor. Dios les bendiga hoy y siempre, mucho ánimo y fortaleza. Nunca es tarde”.

Tras ese duro momento que vivió, el exjugador de la Selección Colombia reapareció en su cuenta personal de Instagram y compartió una pequeña galería de fotografías. Asimismo, mostró a la persona que lo ha inspirado a seguir adelante en los últimos meses.

Se trata del conferencista mexicano Daniel Habif, quien estuvo recientemente en varias ciudades del país. En las imágenes se puede apreciar que Guarín pudo charlar con este de manera personal.

“Fue poco tiempo, pero bastó para sentirme conectado con este gran señor. Un hombre que Dios mandó a ayudarnos a entender y fortalecer nuestras vidas. Gracias Daniel, Dios te siga bendiciones a ti, a tu esposa y a tu familia”, manifestó el exfutbolista.

Ante estas declaraciones, el mexicano le respondió: “¡El gozo y privilegio fue mío! Dios te bendiga siempre querido. Estarás en la boca de miles, pero no podrán tragarte, porque tu grandeza viene de Dios”.

Teófilo Gutiérrez, excompañero de Fredy Guarín en el combinado nacional durante años, aprovechó el encuentro que tuvo el boyacense con Habif para dedicarle unas emotivas palabras.

“Te quiero mucho, hermano. Estoy con vos”, fue el corto mensaje que escribió el delantero del Deportivo Cali para acompañar la publicación del exvolante, la cual recibió cientos de comentarios.

Cabe recordar que Sara Uribe, expareja sentimental del exvolante, sorprendió a todos sus seguidores y compartió a través de las historias de Instagram un corto mensaje minutos después de que compartiera esa dura confesión.

Pese a que en ningún momento lo mencionó, algunos internautas indicaron que la pequeña frase que posteó la reconocida modelo estaba dirigida al boyacense. Sin embargo, esta no se ha pronunciado de manera oficial con respecto a este tema.

“Me enterraron, sin saber que yo era semilla… pero se te olvidó que éramos”, fue el corto mensaje que compartió la empresaria antioqueña, quien se encuentra actualmente en Buenos Aires (Argentina).