Haaland solo necesitó un partido para deleitar al Manchester City, vea los goles

Erling Haaland se estrenó a lo grande en la Premier League, con un doblete para que el Manchester City ganara 2 a 0 en su visita al West Ham, este domingo en la 1ª jornada, en la que el Manchester United perdió 2-1 en casa ante el Brighton.

El astro noruego, llegado desde el Borussia Dortmund, no ha tardado en ser decisivo para el City: anotó su primer gol al transformar un penal en el 36′. En el 65, el ‘Androide’ logró el segundo y definitivo ante los londinenses, con una acción espectacular, desmarcándose para recibir un pase medido de Kevin De Bruyne y poner el balón lejos del alcance de Alphonse Areola.

En la grada estaba presente el padre de Erling, Alfie Haaland, un exjugador del Manchester City que vio satisfecho como su hijo debutaba en la Premier League ilusionando a su nuevo equipo. El conjunto ciudadano recupera así la sonrisa tras haber perdido el pasado fin de semana por 3-1 ante el Liverpool en la Community Shield (Supercopa de Inglaterra).

En el particular pulso entre City y Liverpool, que en la pasada Premier League se decidió en la última jornada por apenas un punto de ventaja para el equipo de Josep Guardiola, los vigentes campeones se adelantan ya con dos puntos de margen sobre los Reds, que empataron el sábado ante el recién ascendido Fulham.

Poco antes, el Brighton había sorprendido ganando 2 a 1 en Old Trafford y amargando el debut liguero del neerlandés Erik Ten Hag en el banquillo del Manchester United, en un partido en el que Cristiano Ronaldo no fue titular. Del ‘Big Six’ solo Arsenal (2-0 vs. Crystal Palace), Tottenham (4-1 vs. Southampton) y Chelsea (1-0 vs. Everton) habían logrado la victoria, razón por la que inician la temporada en la parte alta de la tabla.

Fuera de la zona de confort

Al margen de haber caído en su primera oportunidad de título, el sábado pasado en la Community Shield ante Liverpool, Haaland se siente listo para afrontar este reto en la Premier League, sabiendo que el mundo del fútbol estará poniendo el ojo crítico sobre su desempeño fuera de Alemania, donde los goleadores tienen mucha menos resistencia que en la Premier por la calidad de defensores con los que cuentan los grandes equipos.

Uno de los principios del juego, es salir de tu zona de confort, como lo he hecho siempre y como me gusta hacer porque así es como nos desarrollamos también en el ámbito humano”, declaró en una entrevista reciente a Sky Sports.

El precio de su traspaso (51 millones de libras, 62 millones de dólares) no supondrá un verdadero peso, pues otros equipos como el Tottenham desembolsaron 60 millones de libras (73 millones de dólares) en el brasileño Richarlison, por poner un ejemplo.

La presión real sobre los hombros del noruego, de 22 años, será paradójicamente el número de goles anotados en el Borussia Dortmund en las últimas tres temporadas: 86 tantos en 89 partidos, cifras que para Pep Guardiola y la dirigencia del City serán ‘vitales’ en el objetivo de ser campeones de la Champions League, tarea que tienen pendiente junto al París Saint-Germain.

¿Será capaz de mantener el mismo nivel de efectividad en el campeonato más disputado del mundo y en los más altos niveles de la Liga de Campeones? Esa pregunta es la que llevó al noruego a cruzar el canal de la Mancha.

A pesar de su juventud, Haaland ya ha jugado en tres países anteriormente: Bryne y Molde en el campeonato noruego, Salzburgo en Austria y el Borussia Dortmund en Alemania. “Soy un jugador con hambre de goles, que da el 100%, que quiere ganar todos los partidos. Son cosas simples, pero importantes”, añadió.

