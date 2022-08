Pillan a Messi llegando al aeropuerto de Barcelona; estallaron todos los rumores

El FC Barcelona finalizará este sábado su trabajo de pretemporada antes de iniciar la campaña en la liga local frente al Rayo Vallecano el próximo 13 de agosto. Los culés volverán a saltar al césped del Camp Nou para enfrentar a Pumas, equipo mexicano invitado a través de Dani Alves, para la disputa del Joan Gamper.

Lo que no esperaban es que hubiera una visita especial en la ciudad cóndal. En horas de la tarde, una decena de periodistas llegaron al aeropuerto de El Prat para presenciar el aterrizaje de Lionel Messi, procedente de París, sin un objetivo claro de este viaje a la que fue su casa durante mucho tiempo.

Cabe recordar que Messi todavía es dueño de la casa que adquirió junto a su familia en la capital catalana, por lo que podría tratarse de trámites personales, sin embargo, se activaron todo tipo de rumores en referencia a las declaraciones del presidente Joan Laporta, que aseguró tener una deuda pendiente con el argentino.

El PSG le dio permiso para tener unos días de descanso, que el 10 aprovechó para volver a Barcelona el mismo día que se presentarán los nuevos refuerzos encabezados por Robert Lewandowski y Jules Koundé. Los periodistas no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle si estaba pensando en regresar al club azulgrana, pero decidió guardar silencio mientras firmaba algunos autógrafos en hojas de papel.

📍¡Messi, cazado en el Aeropuerto de Barcelona!



🤔¿Se retirará el argentino en el Barça?



🎥👇 @DBR8 nos trae la respuesta pic.twitter.com/nW0vL4MHDO — Diario SPORT (@sport) August 7, 2022

Lo cierto es que este viaje aumenta la ilusión de los hinchas de volverlo a ver para un ‘último baile’ en Camp Nou, no obstante, el contrato vigente hasta finales de esta temporada en Francia, con posibilidad de extender una más, pone contra la pared los intereses de Laporta y su junta directiva.

Si existe alguna oportunidad de regresar al Barcelona, será hasta mediados del próximo año, cuando Messi tenga el permiso de negociar con otros clubes. El problema es que su alto salario no se ajusta a las nuevas normas al interior del club, aunque por toda su historia en el equipo un esfuerzo extra no parece ser imposible.

“Tenemos una deuda”

Durante la gira de los culés en Estados Unidos, el presidente manifestó que la historia de Messi en Barcelona todavía no ha terminado, esperando que se puedan sentar a hacer las pases y ver la forma de tenerlo de vuelta antes de su retiro como profesional. “Yo creo que el Barça tenemos una deuda moral con Leo Messi en este sentido, nos gustaría que el final de su carrera fuera con la camiseta del Barça y siendo aplaudido por todos los campos allí donde vaya”, dijo Laporta.

Este lunes 8 de agosto se cumplirá un año exacto de aquella dolorosa rueda de prensa en la que el argentino dio sus últimas palabras en Barcelona con lágrimas en los ojos. “Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba”, fueron sus palabras, horas antes de recibir la llamada del París Saint-Germain.

Messi entre lágrimas durante su despedida del Barcelona - Foto: REUTERS

Volver a ver a Messi en Camp Nou “es una aspiración que tengo como presidente del Barça y que me gustaría que sucediera porque también he sido responsable de este final que ha tenido”, dijo Laporta en New York hace unos días.

El máximo dirigente del club catalán se siente confiado de tener al 10 de vuelta una vez acabe su contrato con los parisinos. “Creo que es un final provisional porque creo que conseguiremos que esta aspiración que tenemos sea una realidad”, finalizó.

Aun cuando las cosas no terminaron bien entre ambos, el cariño por la institución existe y el propio Messi ha dejado claro que algún día volverá para vivir en su casa de Barcelona, donde sus tres hijos y su esposa se sienten como en casa.