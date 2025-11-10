Harold Santiago Mosquera ficharía con un club multicampeón: se supo tras el golazo que hizo con Santa Fe al Cali

Luego de que Harold Santiago Mosquera se hiciera viral en Colombia, tras el golazo que le hizo al Cali con Santa Fe, en la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-ll, se supo que su destino estaría en otro equipo.

El contrato de Harold Santiago Mosquera con Santa Fe va hasta diciembre de 2025, y aunque el expreso rojo tiene Copa Libertadores en 2026, parece que no va a seguir en el elenco capitalino.

“Harold Mosquera tiene un preacuerdo en otro equipo”

Fue la periodista Claudia Helena Hernández, que constantemente cubre la actualidad del FPC, quien entregó detalles al respecto. Por medio de su cuenta de X afirmó que habló con Harold y que este le dijo que va a otro equipo donde ya tiene un preacuerdo.

De hecho, la misma comunicadora soltó que no deberían anunciarlo aún en Millonarios, pues los rumores de las últimas semanas vinculan a Harold Santiago con ese club. Así las cosas, llegaría a otro multicampeón.

Horas después, otro comunicador referenció que ese equipo multicampeón, con el que Harold Santiago tendría un preacuerdo, sería América de Cali. Se trata de César Augusto Londoño y lo mencionó por medio de sus redes sociales.

“Harold Santiago Mosquera iría al América. Todo está muy avanzado y el cuadro ‘Escarlata’ le pagaría una dinero muy importante para el medio“, afirmó César Augusto.

Harold Santiago Mosquera habló de su futuro tras el golazo con Santa Fe al Cali

Win Sports habló con Harold Santiago Mosquera, en la noche del pasado domingo 10 de noviembre, luego de que el jugador le diera los tres puntos a Santa Fe. En esa charla, Harold dio señas de su futuro y acabó remeciendo en el mundo cardenal.

“Gracias a la gente por el cariño. Independientemente de lo que vaya a pasar, creo que siempre me he entregado al máximo, y quedaré con mucha gratitud para esta institución y para todos”, fueron las certeras palabras de Mosquera en el medio referenciado.

¿Tono de despedida? No se sabe, pero lo cierto es que Harold aún tiene más de un mes de contrato con Santa Fe y que asoman las finales del FPC por delante, donde él y sus compañeros tratarán de defender el título de campeones.

Harold Mosquera con la alegría tras marcar el gol que le dio un triunfo agónico a Santa Fe sobre Deportivo Cali. | Foto: Colprensa - Cristian Bayona