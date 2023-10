“Hay algo raro”: Carlos Antonio Vélez suelta ‘bomba’ sobre la Selección Colombia y confronta a Lorenzo

En ese sentido, el cuerpo técnico ha tenido que tomar decisiones referentes a la incorporación de jugadores que no son tan habituales en el proceso, como es el caso de Yerson Mosquera, Cristian Borja, Willer Ditta, Juan David Mosquera, Kevin Castaño y Leonardo Castro, que fue la gran novedad de la convocatoria luego de la lesión de Diego Valoyes.

Carlos Antonio Vélez, experimentado periodista colombiano, opinó al respecto de la lista entregada el pasado jueves y los cambios hechos sobre la marcha por las lesiones que se produjeron el fin de semana. “Lamentablemente tenemos el mismo problema desde que llegó el bueno de Lorenzo. El equipo saca buenos resultados, se para bien y en eso no discreto, pero las convocatorias son rechimbas”.

Para el comentarista deportivo, “la peor de las noticias” es que se haya lesionado Daniel Muñoz, titular frente a Venezuela y Chile en septiembre. En su lugar, Néstor Lorenzo citó a Santiago Arias y Juan David Mosquera, que no han tenido minutos en la Selección desde que inició el nuevo proceso luego de la eliminación de Qatar 2022.

“No entiendo y espero que no se caiga ninguno más. Ayer viendo el partido del Liverpool, me ericé cuando vi a Luis Díaz enredado con el arquero. Esta convocatoria ha sido bastante dolorosa en cuanto a ausencias, porque eso le está abriendo espacio a unos jugadores que definitivamente no tienen ropa para esta fiesta”, agregó.