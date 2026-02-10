Hincha del Manchester United lleva 493 días sin cortarse el pelo: quién es y cuánto le falta

Manchester United está atravesando una de sus mejores rachas de los últimos años. Bajo las órdenes de Michael Carrick acumulan cuatro victorias consecutivas y van por la quinta, que tiene un significado especial para los fanáticos del fútbol.

¿Quién es ‘The United Strand’?

Frank Ilett, mejor conocido como ‘The United Strand’, es un seguidor del Manchester United que se volvió viral en redes sociales tras un reto en el que prometió no cortarse el pelo hasta que su equipo lograra cinco victorias de manera consecutiva.

Han pasado 493 días desde entonces y los red devils nunca pudieron cumplir la racha. Durante ese tiempo destituyeron a Erik Ten Hag, luego llegó Ruben Amorim y hace pocas semanas fue anunciado Michael Carrick como el nuevo entrenador.

Pero el gran día para ‘The United Strand’ ha llegado. Este martes podría cortarse el pelo si Manchester United le gana al West Ham en el partido por la fecha 26 de la Premier League.

Y es que los red devils acumulan cuatro victorias seguidas en el campeonato local: ganaron el clásico contra Manchester City (2-0), luego vencieron al Arsenal (2-3), ganaron contra Fulham (3-2) y el fin de semana salieron victoriosos en condición de local ante Tottenham (2-0).

Las redes sociales están volcadas hacia el partido de West Ham vs. Manchester United, que será fundamental para completar la racha de cinco partidos y permitirá el corte de cabello para Frank Ilett.

West Ham vs. Manchester United: canal y hora para verlo en vivo

El partido está programado para iniciar a las 3:15 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido a través de Disney +. Para verlo en vivo es necesario adquirir una suscripción o tener una cuenta activa en la plataforma de streaming.

Manchester United parte como favorito para conseguir la victoria, pero el West Ham también acumula buenos resultados después de la llegada de Paco Jémez como nuevo entrenador.

Antes de que rueda la pelota en Londres, otros tres partidos de la fecha 26 se estarán disputando: Tottenham vs. Newcastle, Everton vs. Bournemouth y Chelsea vs. Leeds United.

Manchester United viene de vencer al Tottenham en la fecha pasada. Foto: AP

La reacción de Michael Carrick

Michael Carrick, técnico del Manchester United, no ha sido ajeno a todo el revuelo que causa su partido contra West Ham y la repercusión que puede tener si empatan o pierden en su visita al London Stadium.

“Puedo decir que soy consciente de ello, sí. Mis hijos me lo han hecho saber, si acaso, pero desde luego no entrará en la conversación del equipo desde un punto de vista profesional. Puedo entender lo que está pasando, y me hace sonreír, pero al final no tendrá ningún impacto”, declaró.