Deportes

Hincha del Manchester United lleva 493 días sin cortarse el pelo: quién es y cuánto le falta

Frank Ilett, mejor conocido como ‘The United Strand’, acumula más de un año esperando por este partido contra el West Ham en la Premier League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

10 de febrero de 2026, 12:10 p. m.
Así esta hoy, Frank Ilett, mejor conocido como The United Strand, el hincha viral del Manchester United.
Así esta hoy, Frank Ilett, mejor conocido como The United Strand, el hincha viral del Manchester United. Foto: Instagram theunitedstrand

Manchester United está atravesando una de sus mejores rachas de los últimos años. Bajo las órdenes de Michael Carrick acumulan cuatro victorias consecutivas y van por la quinta, que tiene un significado especial para los fanáticos del fútbol.

¿Quién es ‘The United Strand’?

Frank Ilett, mejor conocido como ‘The United Strand’, es un seguidor del Manchester United que se volvió viral en redes sociales tras un reto en el que prometió no cortarse el pelo hasta que su equipo lograra cinco victorias de manera consecutiva.

Han pasado 493 días desde entonces y los red devils nunca pudieron cumplir la racha. Durante ese tiempo destituyeron a Erik Ten Hag, luego llegó Ruben Amorim y hace pocas semanas fue anunciado Michael Carrick como el nuevo entrenador.

Atlético de Madrid vs. Barcelona: canal y hora para ver la semifinal de la Copa del Rey

Pero el gran día para ‘The United Strand’ ha llegado. Este martes podría cortarse el pelo si Manchester United le gana al West Ham en el partido por la fecha 26 de la Premier League.

Deportes

Omar Pérez conmueve tras reencontrarse con su familia: salió del hospital luego del infarto que sufrió

Deportes

Jhon Jáder Durán explicó por qué se fue a Rusia: su respuesta genera polémica en Fenerbahce

Deportes

James Rodríguez se mete en la historia de la MLS y sin debutar: ya superó a Müller y Busquets

Deportes

Fichaje de lujo para Millonarios: llegaría un mundialista querido por Fabián Bustos

Deportes

Atlético de Madrid vs. Barcelona: canal y hora para ver la semifinal de la Copa del Rey

Deportes

Anticipan adiós que daría Richard Ríos en Benfica: sería después del Mundial y dejaría hueco

Deportes

Socio vital de Luis Díaz tendría sus días contados en Bayern Múnich: lo buscan de Arabia y Premier League

Deportes

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United mete miedo y Arsenal da el golpe

Deportes

Sismo en la tabla de posiciones de la Premier League: Manchester United dio batacazo a Arsenal

Deportes

Arsenal vs. Manchester United: canal y hora para ver el partido cumbre por la Premier League

Y es que los red devils acumulan cuatro victorias seguidas en el campeonato local: ganaron el clásico contra Manchester City (2-0), luego vencieron al Arsenal (2-3), ganaron contra Fulham (3-2) y el fin de semana salieron victoriosos en condición de local ante Tottenham (2-0).

Las redes sociales están volcadas hacia el partido de West Ham vs. Manchester United, que será fundamental para completar la racha de cinco partidos y permitirá el corte de cabello para Frank Ilett.

West Ham vs. Manchester United: canal y hora para verlo en vivo

El partido está programado para iniciar a las 3:15 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido a través de Disney +. Para verlo en vivo es necesario adquirir una suscripción o tener una cuenta activa en la plataforma de streaming.

Cristiano Ronaldo tomó nueva decisión sobre su caso en Arabia: anuncio oficial es inminente

Manchester United parte como favorito para conseguir la victoria, pero el West Ham también acumula buenos resultados después de la llegada de Paco Jémez como nuevo entrenador.

Antes de que rueda la pelota en Londres, otros tres partidos de la fecha 26 se estarán disputando: Tottenham vs. Newcastle, Everton vs. Bournemouth y Chelsea vs. Leeds United.

Manchester United's coach Michael Carrick walks off the pitch after the English Premier League soccer match between Manchester United and Tottenham in Manchester, England, Saturday, Feb. 7, 2026. (AP Photo/Jon Super)
Manchester United viene de vencer al Tottenham en la fecha pasada. Foto: AP

La reacción de Michael Carrick

Michael Carrick, técnico del Manchester United, no ha sido ajeno a todo el revuelo que causa su partido contra West Ham y la repercusión que puede tener si empatan o pierden en su visita al London Stadium.

Puedo decir que soy consciente de ello, sí. Mis hijos me lo han hecho saber, si acaso, pero desde luego no entrará en la conversación del equipo desde un punto de vista profesional. Puedo entender lo que está pasando, y me hace sonreír, pero al final no tendrá ningún impacto”, declaró.

Más de Deportes

Omar Pérez ya se recupera en casa después del infarto que sufrió.

Omar Pérez conmueve tras reencontrarse con su familia: salió del hospital luego del infarto que sufrió

Jhon Jáder Durán dio detalles de su llegada al Zenit de Rusia.

Jhon Jáder Durán explicó por qué se fue a Rusia: su respuesta genera polémica en Fenerbahce

James Rodríguez supera a Muller y Busquets en destacado escalafón.

James Rodríguez se mete en la historia de la MLS y sin debutar: ya superó a Müller y Busquets

Así esta hoy, Frank Ilett, mejor conocido como The United Strand, el hincha viral del Manchester United.

Hincha del Manchester United lleva 493 días sin cortarse el pelo: quién es y cuánto le falta

Nómina de Millonarios para este 2026-l.

Fichaje de lujo para Millonarios: llegaría un mundialista querido por Fabián Bustos

BARCELONA, SPAIN - DECEMBER 02: Lamine Yamal of FC Barcelona challenges for the ball against Julian Alavarez during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou on December 02, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

Atlético de Madrid vs. Barcelona: canal y hora para ver la semifinal de la Copa del Rey

Noticias sobre el Benfica de Richard Ríos: dieron veredicto al futuro de José Mourinho.

Anticipan adiós que daría Richard Ríos en Benfica: sería después del Mundial y dejaría hueco

Nómina del Bayern Múnich con Luis Díaz como una de sus principales figuras.

Socio vital de Luis Díaz tendría sus días contados en Bayern Múnich: lo buscan de Arabia y Premier League

Colombia's Argentine head coach Nestor Lorenzo gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Colombia and Peru, at the Metropolitano Roberto Melendez stadium in Barranquilla, Colombia, on June 6, 2025. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Figura de la Selección Colombia tiene lesión de rodilla y peligra el Mundial 2026: “Es crónico”

Vincent Kompany cruza los dedos por el físico de Luis Díaz.

No todo es perfecto con Luis Díaz: Vincent Kompany fue sincero y confesó lo que le preocupa

Noticias Destacadas