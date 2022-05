Hinchas del Atlético de Madrid piden que la placa de Courtois pase a ser para Falcao

La final de la Champions League ganada por el Real Madrid ha desatado una cruda polémica entre los hinchas del Atlético, que le exigen a sus directivos el retiro de la placa dedicada al portero Thibaut Courtois a las afueras del Wanda Metropolitano.

Todo empezó en la previa del partido en el Stade de France, cuando el belga dijo estar “del lado bueno de la historia” al recordar la final que perdió en 2014 justamente ante los merengues en Lisboa. A pesar de las críticas por esas palabras, Courtois fue la figura ante Liverpool y celebró a rabiar la primera ‘orejona’ de su carrera deportiva.

Las polémicas declaraciones del arquero escalaron a tal punto que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le respondió en medio del acto de celebración por el título europeo número 14. “En el lado bueno de la historia también estamos los que lloramos contigo en Lisboa”, dijo el político en su discurso.

El ostiazo de Almeida a Courtois

Ya el lunes fue el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, el que alteró la ira de los hinchas colchoneros por las palabras de su exarquero. “Si quieres quitar la placa de Courtois ve con un pico y una pala y quítala”, mencionó Cerezo, que no esperaba que los aficionados siguieran sus palabras al pie de la letra.

En horas de la tarde la placa del ‘paseo de las leyendas’ ya no estaba, a raíz de un grupo de personas que se acercaron al Wanda Metropolitano para vandalizar la lámina dedicada al belga por su paso entre 2011 y 2014. Courtois alcanzó a jugar 111 partidos en la institución rojiblanca y conquistó cuatro títulos: Copa del Rey, Liga, Europa League y Supercopa europea bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone y como compañero de Falcao García, Diego Godín, Juanfran y Arda Turan, entre otros.

¿Falcao por Courtois?

Este martes medios españoles reportaron que la placa fue reubicada por trabajadores contratados por el Atlético de Madrid. La noticia no ha caído nada bien entre los socios e hinchas, en general, que ya estaban debatiendo posibles nombres que pudieran tomar el lugar del guardameta blanco.

“Ante las lamentables declaraciones de Courtois, hechas con la única intención de ofender a los aficionados atléticos, le pedimos al Club que retire la placa con su nombre de nuestro Paseo de las Leyendas”, indicó en un comunicado la Unión internacional de peñas del Atlético de Madrid a través de su cuenta de Twitter.

Su nombre mancha nuestra historia.

Alberto García, portavoz de la organización, reiteró que la molestia de los aficionados con el belga es generalizada y no por sectores como sucedió cuando Antoine Griezmann salió rumbo al Barcelona en 2018. “Hicimos la petición porque creemos que ese jugador no merece tener una placa en ese paseo”, dijo García a la Cadena COPE.

Los hinchas creen que lo mejor sería buscar otro jugador que represente los valores del club, como es el caso de Falcao García, que no tiene placa homenaje por la cantidad de partidos que disputó (91 juegos oficiales), a pesar de que dejó una huella imborrable en el Atlético. “Hay jugadores que, según la opinión de la afición, sí podrían tener placa y no la tienen porque no cumplen los 100 partidos, se me viene a la cabeza Luis Suárez, Falcao o David Villa y a lo mejor habría que poner placa a alguno de ellos”, manifestó el portavoz.

“Falcao no tiene placa. No tiene cien partidos oficiales con el Atleti, me parece que tiene noventa y pico. Uno de los mejores delanteros del Atleti que no tenga placa, a la afición le parece un poco extraño”, agregó Alberto García en nombre de la organización que, a pesar de su molestia con Courtois, no se quiso responsabilizar por los actos vandálicos en contra de la placa del jugador.