Ídolo de Nacional entró a la polémica, se metió con el “pip...” de Daniel Quintero y Mauricio Navarro

El exjugador del cuadro verde, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente a los implicados, quienes no llegaron a un acuerdo.

Lo que en principio era la fiesta del fútbol, ahora es una guerra completa entre varios sectores de Medellín, Antioquia y en general, toda Colombia. Cada uno defendiendo los intereses, pero como núcleo central, un deporte que debería ser para unir en lugar de distanciar. Para esta oportunidad, los actores principales son dirigentes, hinchadas y la violencia, que nuevamente acecha al deporte colombiano.

El juego programado para este domingo, entre Atlético Nacional y América de Cali, acabó en una protesta violenta de la barra popular ‘Los del Sur’ contra quienes dirigen el equipo. Con el pasar de las horas, se conoció que el descontento de los fanáticos era con la presidencia de Mauricio Navarro, quien habría quitado beneficios económicos que había antes y que, ahora, fueron eliminados.

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional - Foto: Captura Win Sports

En ese sentido, el grupo organizado de hinchas con el mencionado nombre, habrían decidido protestar de manera violenta contra el equipo y la realización del juego por Liga Betplay. Además, de no haber marcado un precedente, allí se volverían a enfurecer haciendo otra protesta en la disputa de Copa Libertadores, donde el próximo juego de los verdes está programado para el jueves ante Melgar de Perú.

Sin embargo, los dicientes videos que circularon, además de las cifras entregadas de personas afectadas, dejaron ver que todo se salió de control y por ello, Daniel Quintero, como mandatario de la capital de Antioquia, decidió no aceptar más a los seguidores del cuadro verde en el Atanasio Girardot: “No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo”.

En ese contexto, el presidente de Atlético Nacional manifestó que no tiene lío en buscar un estadio fuera del país para que el club dispute sus compromisos por Liga BetPlay y Copa Libertadores, torneo en el que recibirá a Melgar (Venezuela) el próximo jueves, 20 de abril.

En el programa 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, Mauricio Navarro dio a conocer las opciones que está manejando el club para jugar los próximos partidos, en dado caso que no cuente con el apoyo de la Alcaldía para rentar en Atanasio Girardot.

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, y Daniel Quintero, alcalde de Medellín. - Foto: Atlético Nacional y SEMANA

“Cuál es el amor que tienen por el equipo, posiblemente si el alcalde no presta el estadio tendremos que ir como parias buscando otra cancha, bien sea en el país, incluso se contempla también hacerlo fuera de Colombia. Hay que recordarle al alcalde que el estadio no es prestado, es alquilado”, expuso.

Tras este rifirrafe que se montó entre el funcionario público y el directivo del equipo, varias reacciones fueron las que se dieron. Una de las más sonoras, fue la del exjugador del equipo John Jairo Tréllez, quien se metió de manera fuerte en la polémica pidiendo soluciones: “No @QuinteroCalle aquí no se trata de quien tiene el pipí más grande, si usted o el presidente de @nacionaloficial. Aquí se requiere de altura de estadista para buscar solución a esta problemática”.

Ahora bien, con el problema en llamas por no saber dónde Nacional iba a jugar sus próximos duelos, el más importante para encontrarle plaza era el del próximo jueves por Copa Libertadores ante Melgar de Perú. A lo largo del día se buscó consensuar, pero tal acuerdo no llegó y el primer anuncio fue que los verdes no jugarían en Medellín.

Rápidamente, la expectativa acabó cuando desde Barranquilla dieron luz verde anunciando que recibirían el juego por el certamen internacional a puerta cerrada. El encargado de oficializar todo fue el Alcalde de la capital del Atlántico, Jaime Pumarejo: “Hemos dicho que sí, podemos hacerlo siempre y cuando se cumplan los protocolos de seguridad”.