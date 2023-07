Ídolo de Santa Fe está cerca de abandonar el club; ya tienen listos algunos refuerzos

Esta semana culminó la participación internacional de Independiente Santa Fe en 2023, con un balance más amargo que otra cosa. Luego de estar encaminado para buscarse esa clasificación a octavos de final en Copa Sudamericana, todo terminó con una amarga derrota por 1-2 ante Goiás en su casa. Esto provocó que la hinchada explotara contra su presidente, Eduardo Méndez, quien ha salido a dar la cara.

Sin embargo, este no es el fin de todo. Los cardenales deben mojarse la cara y remar para adelante, teniendo en cuenta que tienen la obligación de hacer un semestre fantástico para meterse a copas internacionales. Algunos le exigen que llegue la ansiada décima de Liga, pero la competencia estará muy fuerte.

Independiente Santa Fe ante Goias de Brasil en Copa Sudamericana. - Foto: AFP

Previo al inicio de Liga BetPlay en su segundo semestre, el club está negociando los nuevos fichajes para darle un ‘nuevo aire’ al plantel, ya dirigido por Hubert Bodhert, uno de los más destacados en la primera mitad del año tras poner a Alianza Petrolera muy cerca de la finalísima liguera.

¿Saldría Wilson Morelo de Independiente Santa Fe?

Uno de los ídolos más queridos en el último tiempo, sin duda, ha sido Wilson Morelo. El experimentado atacante pasaría sus últimos días en el club bogotano, pues ya considerarían que es un ciclo cumplido al servicio del león.

Así lo aseguro Sebastián Vargas, reconocido periodista deportivo, a través de una información breve que supo de primera mano. El comunicador indicó que “se busca arreglar la salida” del delantero cordobés que cumplió recientemente 36 años. Cabe anotar que su contrato va hasta diciembre del presente año.

Wilson Morelo agradeció la confianza a su técnico de ponerlo nuevamente de titular. - Foto: Prensa Santa Fe

Lógicamente, la dirigencia está buscando un delantero para reemplazarlo, así como “un defensor central y un lateral derecho”, de acuerdo con información de Vargas, quien dejó claro que Cristian Marrugo seguirá en el plantel.

¿Hay nuevos refuerzos para Hubert Bodhert?

En el mismo trino del periodista deportivo, dejó saber quiénes serían los primeros refuerzos del onceno bogotano. Por un lado, retornaría Yilmar Velásquez a la institución tras un exitoso préstamo por un año en Deportivo Pereira, donde fue figura en el primer título de Liga y en la clasificación a octavos de final en Copa Libertadores.

Además del joven volante de Selección Colombia, el comunicador afirmó que llegará Rubén Manjarrés, volante ofensivo que estuvo a servicio de Alianza Petrolera y que además conoce muy bien Bodhert. Jugó un total de 24 partidos a lo largo del semestre y marcó un gol, además de cinco asistencias.

Para cerrar la lista de fichajes hasta la fecha, el club anunciaría a John Meléndez, joven extremo derecho de 21 años que estuvo en la Segunda División, exactamente en el cuadro de Fortaleza. Marcó 2 goles y 3 asistencias en 18 cotejos jugados.

Noticias @SantaFe:



Cristian Marrugo se queda.



Salen Jonathan Barbosa y Juan Daniel Roa. Se busca arreglar la salida del delantero Wilson Morelo.



Llegadas: Ruben Manjarres, Yilmar Velasquez y Jhon Melendez.



¿Se quedará Hugo Rodallega?

El programa El VBar de Caracol invitó en la emisión de este viernes a Hugo Rodallega, uno de los pocos que se ‘salva’ de la campaña que tuvo el cuadro rojo. Allí, fue consultado por su continuidad en el equipo: “En principio está hasta diciembre, esperemos. Estoy tranquilo, contento, me estoy disfrutando el paso por Santa Fe”.

Como uno de los más experimentados de la plantilla actual, aseguró que a lo largo de todo el semestre trató de ayudar para que se cumplieran los objetivos: “Intenté de todas las maneras contagiar a mis compañeros, que clasificáramos a los ocho, avanzar a la Sudamericana... lastimosamente no se logró, es un fracaso”.

Anhelando que el fútbol le pueda dar una revancha, se mostró molesto por no haber logrado clasificar ni en Liga ni en Copa Sudamericana: “Con el equipo humano que teníamos, aspirábamos a avanzar y quedó una espinita”. Esa nueva oportunidad para el goleador y sus compañeros solo se podrá dar en la Liga 2023-II.

Hugo Rodallega llegó a ocho goles con Santa Fe. - Foto: AFP

Ahora bien, tras nuevamente hablar de la extensión de su contrato en caso de acabarlo a finales de 2023, fue cuando generó una preocupación máxima porque aseguró que desde la directiva del club no le habían hecho ofrecimiento alguno: “No tengo nada que pensar porque no me he sentado con el presidente Méndez”.

Poniendo al presidente Eduardo Méndez contra la pared porque esa reunión se dé, dijo que espera esto se genere en los próximos días, porque su objetivo es claro para el segundo semestre de 2023: “A partir de esta semana, si él viene, estaré en total disposición. Quiero retribuirle a la gente el cariño con una final o título”.