Ignorado de Lorenzo se vendría del exterior por jugar en Millonarios: “Hice una promesa”

Colombia se alista para los partidos más cruciales desde que jugó la final de la pasada Copa América 2024 en Estados Unidos.

Serán los que dispute ante Bolivia y Venezuela a inicios de septiembre, los cuales podrían definir su paso al próximo Mundial United 2026.

En manos de Néstor Lorenzo está la responsabilidad de convocar a los nombres idóneos para lograr el objetivo final de cara a la cita orbital.

De esa decisión surge una polémica que siempre está presente: ¿Llamar a los mismos o a los que por méritos lo merecen?

Uno que no ha sido tenido en cuenta, pero mantiene un gran presente, es el central de San Lorenzo de Argentina, Johan Romaña.

Este defensor, que aún no se ha dado a conocer masivamente por lo hecho en el exterior, concedió recientemente una entrevista a AS Colombia. Allí reveló que tiene la promesa de jugar en Millonarios.

Quien surgió en Independiente Medellín, pero tuvo poco tiempo antes de irse al exterior, reveló varias cuentas pendientes en el FPC.

Johan Romaña es habitual en San Lorenzo de Argentina. | Foto: Getty Images

“Una promesa”

Primero, dijo que mantiene “una deuda que tengo de la versión que dejé en Independiente Medellín”.

Reconociendo sus errores de aquel momento, apuntó: “No estaba preparado para ese momento. Por las malas decisiones que tomé”.

Es más, se reiteró que “es un milagro” porque estuvo cerca de perder el rumbo: “Era totalmente mi culpa si no hubiera sido profesional”.

Afortunadamente, en Paraguay encontró el lugar que le ayudó a redireccionar su carrera, la que hoy pasa por su mejor momento, a sus 26 años.

En el Ciclón es uno de los centrales fijos de la institución, pero no olvida que a futuro deberá cumplir con su palabra.

Según Romaña: “Le hice una promesa a mi viejo de jugar en Millonarios y ojalá se la pueda cumplir”.

Eso llamó poderosamente la atención de los aficionados azules, quienes podrían ilusionarse con un defensor que ha estado en el radar de la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo lo ignora

De momento, el defensa sensación no ha sido considerado para el equipo nacional por el argentino; sin embargo, espera dicha citación a la Tricolor.

“Es un halago. Es producto del nivel que vengo demostrando. Todo llega en el momento indicado. Se va a dar, estoy convencido”, señaló confiado.

Respecto a algún mensaje que le pudiera mandar al técnico, comentó: “Me compete nada más trabajar para estar en el radar de selección”.

Johan Romaña, jugador de San Lorenzo de Argentina | Foto: Getty Images

“Con el profe no he podido hablar. He estado en dos prelistas, pero no se ha dado”, sumó Romaña.

De cara a una nueva doble fecha de Eliminatorias, donde Colombia necesita los mejores para clasificar al Mundial anticipó. “Soy muy respetuoso, es la realidad que estamos muy fuertes. Ojalá poder ir y aportar”.

“Siempre que se abre una doble fecha está la ilusión. No quiero ir y que sea cuando Dios lo permita”, terminó sobre su sueño de vestirse con la camiseta nacional.