¿Indirecta a Luis Díaz? Virgil van Dijk, del Liverpool, envió mensaje a las directivas: “necesitamos importaciones de calidad”

El Liverpool viene batallando en la Premier League para intentar encarrilar una temporada que no le ha dejado buenos resultados; la eliminación de la Champions League, las lesiones y el presente en el torneo local, no tienen contentos a los hinchas de los reds, que esperan que su equipo pueda lograr un cupo a las competiciones europeas, los cuales por ahora están fuera de su alcance.

Actualmente, marchan en la sexta posición, con un partido más que el Newcastle, cuadro que es quinto y que está logrando cupo a la fase de grupos de la Europa League; por si fuera poco, el Brighton, el Brentford y el Fulham le respiran en la nuca, por lo que sostiene una presión importante por sumar y no ceder puntos en la pelea por mantenerse arriba en la tabla de posiciones.

De esta situación son conscientes su técnico Jurgen Klopp y algunos nombres relevantes de la plantilla, como el neerlandés Virgil van Dijk, líder de la defensa y referente del conjunto de Anfield, quien, sin temor alguno, le envió un claro mensaje a los directivos de la institución.

Virgil Van Dijk, una de las figuras del partido de Países Bajos, es el capitán y referente del Liverpool de Inglaterra. - Foto: REUTERS

Luego de haber caído con el Real Madrid y de despedirse de la Champions League, el zaguero no dudó en pedir nuevos fichajes que estén a la altura del club y que les permitan recuperar el protagonismo en Inglaterra y en Europa, el cual se diluyó en la última temporada.

“Tenemos que fichar nuevos jugadores, si queremos estar donde hemos estado los últimos cinco años”, dijo el jugador al medio británico The Athletic.

Así mismo, se refirió a los rumores que señalan una posible salida de jugadores clave para la institución en este mercado de fichajes y agregó que quienes llegue a reforzar las filas de la escuadra deberán ser jugadores de calidad.

“Obviamente, los jugadores se van a ir. Si queremos estar al máximo nivel necesitamos importaciones de calidad”, señaló el defensa.

Queda la duda si sus declaraciones estaban dirigidas contra alguna parte de la plantilla o si está inconforme con el rendimiento de sus compañeros; lo que sí es cierto es que el Liverpool deberá apretar en la parte final de la Premier League para no sumar una nueva decepción a sus seguidores.

Por lo pronto, los de Klopp deberán medirse al Fullham, rival directo en la lucha por un cupo a competencias europeas, y luego tendrá una seguidilla de partidos muy importantes contra el Manchester City (segundo en la tabla), el Chelsea y el Arsenal, actual líder de la Premier League.

El entrenador alemán Jürgen Klopp ha tenido que sortear diferentes lesiones a lo largo de la temporada. - Foto: AFP

Nuevo golpe para el Liverpool de Luis Díaz

Justo cuando necesita enfocarse en la Premier League y se alista el regreso del guajiro Luis Díaz a las filas de los reds, baja que le ha costado muchísimo al buen funcionamiento del equipo, se ha confirmado la lesión de otra de sus figuras.

Se trata del español Stefan Bajcetic, volante que no estuvo disponible para la vuelta con el Real Madrid, y quien se perderá el resto de la temporada de uno de sus aductores.

La noticia la dio a conocer el propio futbolista a través de sus redes sociales, donde lamentó haberse lesionado y en la que le manifestó a los seguidores del Liverpool la tristeza que lo embarga por perderse el resto de partidos hasta mitad de año.

“Desafortunadamente, he tenido una lesión que me mantendrá fuera hasta el final de temporada. Es muy triste decir adiós a esta increíble campaña para mí, pero entiendo que esto es parte del fútbol y sé que me hará más fuerte, física y mentalmente”, dijo en su publicación.

El Liverpool se alista para una seguidilla de partidos decisivos y con rivales fuertes en la Premier League. - Foto: AFP

“También me gustaría dar las gracias a los aficionados por todo el apoyo y os aseguro que haré todo lo posible para volver más fuerte que nunca”, agregó el español.

Bajcetic ha tenido un papel destacado en el Liverpool durante esta campaña y se ha convertido en uno de los hombres de confianza del técnico alemán, quien se ha visto obligado a echar mano de todos los recursos ante las bajas que ha tenido durante la temporada.

Entre tanto, Luis Díaz se encuentra a pocos días de retornar a la acción con el equipo luego de seis largos meses estando ausente por una dura lesión en su rodilla.

La ansiedad de ver a Lucho es tanta que, incluso, el pasado miércoles, desde Inglaterra afirmaron que Díaz ya habría superado al 100 % su lesión y que se encuentra a disposición del técnico Jürgen Klopp.

No obstante, en el cuadro rojo fueron precavidos y aunque habían dicho que el guajiro podía tener minutos en el juego del fin de semana por Premier League, su técnico lo descartó por completo, aumentando las expectativas en la afición red que añora su vuelta. “A Luis lo espero durante la próxima semana. Después del receso internacional, obviamente para ambos es posible. Thiago, veremos. Ninguno de ellos entrenó todavía con el equipo y veremos cómo se desarrolla eso en un par de semanas y sabremos más”, expresó el timonel alemán.