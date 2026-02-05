Inesperado adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: hay acuerdo total y solo falta la firma

Bayern Múnich tendrá una pieza menos para encarar el resto de la temporada. Aunque el mercado de fichajes terminó a principios de esta semana, en Turquía todavía sigue abierto y Galatasaray aprovechó para obtener el préstamo de Sacha Boey.

El lateral francés de 25 años regresa a Estambul en busca de un segundo aire para su carrera, pues nunca logró consolidarse en el Bayern y sufrió varias lesiones que le impidieron demostrar su potencial.

“Según nuestras fuentes, se ha llegado a un acuerdo completo con el Bayern Múnich para una cesión con opción de compra. El jugador ha llegado a Estambul y se espera que pase hoy el reconocimiento médico antes de firmar su contrato”, informó el periodista Santi Aouna.

Fabrizio Romano confirmó que las negociaciones llegaron a buen puerto para que Sacha Boey se convierta en nuevo jugador de Galatasaray en condición de préstamo. Este acuerdo contará con una opción de compra no obligatoria que podrá hacerse efectiva a finales de la presente temporada.

Bayern Múnich estaba parado en la raya de mantener la plantilla en su totalidad, sin embargo, el caso de Boey fue analizado especialmente por el cuerpo técnico de Vincent Kompany, quien no lo considera una pieza indispensable.

El defensor francés estuvo entrenando el miércoles en horas de la mañana, pero se retiró antes de terminar el entrenamiento para discutir su futuro con la dirigencia del club.

Cuando le pusieron sobre la mesa esta opción de volver a Galatasaray no se lo pensó dos veces y en cuestión de horas ya estaba alistando las maletas para subirse al avión rumbo a Estambul.

Sacha Boey se despide de Luis Díaz y ahora compartirá camerino con otros dos colombianos: Dávinson Sánchez y el recién llegado Yaser Asprilla.

Galatasaray considera este movimiento como un aviso para Fenerbahce en la disputa del título de la liga turca. La distancia entre ambos es de solo tres puntos y el remate de la temporada será clave para decidir al nuevo monarca.

Sacha Boey felicita a Luis Díaz por uno de sus goles con el Bayern. Foto: Getty Images via AFP

¿Quién es Sacha Boey?

Sacha Boey juega como lateral derecho y llegó al Bayern Múnich en el invierno de 2024, a cambio de unos 35 millones de euros que entraron al bolsillo de Galatasaray.

Con la camiseta del gigante bávaro disputó 38 partidos en total. Su balance fue de un gol y cinco asistencias, rendimiento que no coincide con la cifra millonaria que invirtió la dirigencia del club.

Esta temporada se esperaba su explosión como alternativa en la banda derecha, pero las lesiones le impidieron consolidarse en la idea de Kompany.

Josip Stanišić y Konrad Laimer están por encima entre las opciones favoritas del cuerpo técnico y por eso fue posible su salida de regreso a Turquía, donde se jugará las opciones de meterse en la lista de Francia para el Mundial 2026.