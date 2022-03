Inesperado candidato se suma a la baraja de técnicos para Nacional: dirigió al Real Madrid

Atlético Nacional vive momentos de suma tensión en su presente futbolístico y administrativo. La pronta eliminación de la Copa Libertadores a manos de Olimpia de Paraguay fue la muestra clara que el equipo verdolaga no atraviesa su mejor momento y que de manera urgente deberá pensar en tomar decisiones drásticas para encaminar el rumbo de una institución acostumbrada a ganar en el ámbito local e internacional.

Para buscar una solución, el máximo accionista y dueño del equipo se encuentra en Medellín con el propósito de hacerse cargo de la situación que tiene al cuadro antioqueño en el limbo.

Es más, Antonio José Ardila estuvo el jueves con el plantel antes del partido ante Olimpia y los acompañó en el estadio. Lastimosamente para el cuadro verde, su presencia no fue suficiente para que los jugadores le dieran vuelta al marcador global.

Se dijo en @GoalColombia, también en El @CamerinoBetPlay y en @EntreHinchasCo. Se reitera ahora: el regreso de Antonio José Ardila era urgente, necesario y primordial. Aquí debe empezar el regreso al camino exitoso. pic.twitter.com/mVc93IiCqV — Juan David Londoño (@juandl84) March 4, 2022

Según pudo conocer SEMANA, el empresario, hijo de Carlos Ardila Lülle, fue determinante para conseguir un acuerdo en la salida de Alejandro Restrepo (técnico) y Francisco Nájera (asistente técnico). Ahora, Ardila estaría comandando a la directiva para encontrar al nuevo entrenador del Atlético Nacional, pues todo apunta a que no se conformarían con Herrera.

Y para no dejar dudas de la participación de Antonio José Ardila en el equipo, antes del juego apareció en las historias que Nacional subió a su cuenta oficial de Instagram. Cabe recordar que en 2018 asumió como embajador de Londres al ser elegido por el presidente Iván Duque, pero hace un mes dejó el cargo en suelo internacional para regresar a Colombia.

Por otra parte, desde hace días han sonado varios candidatos para asumir el cargo de técnico. Uno de ellos, con bagaje internacional y reciente paso en el Real Madrid de España, se suma a la baraja de: Alfredo Arias, Hernán Torres, Alberto Gamero, Lucas Pusineri, Hárold Rivera y Oceano da Cruz, que también son candidatos.

Se trata de Santiago Solari, recién despedido del cargo en el América de México y que según versiones de medios en Antioquia, entraría en la puja por el cargo. El argentino tiene como paso más importante en su carrera, el haber sido técnico del Real Madrid, en donde alcanzó el título del Mundial de Clubes 2018.

Sin embargo, es Lucas Pusineri, el que parece tener una ventaja sobre el resto de los involucrados. Durante la tarde de este jueves (3 de marzo), Pusineri tuvo la oportunidad de conversar con el programa Blog Deportivo de Blu Radio; allí fue sincero sobre el panorama que se presenta para las negociaciones y aceptó que su nombre es parte de los candidatos para quedarse con el cargo.

Pusineri admitió contactos con Nacional 👀



El DT argentino aseguró en Blu Radio que es una de las opciones para llegar al equipo Verdolaga, pero que la decisión final la tienen las directivas de la institución 😮



¿Cómo ven esta posibilidad? pic.twitter.com/OKnPbqoWBG — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) March 3, 2022

“Estoy a la expectativa de todas las cosas que se vienen conversando. Sí estoy en la baraja de candidatos posibles para la conducción técnica de Atlético Nacional, eso me pone contento y habla de la buena imagen que he dejado en los clubes en los que he estado. Eso para mí es muy bueno, porque sigo con posibilidades de estar en clubes importantes”, sentenció Pusineri.

El argentino también dio a conocer que aún no hay tiempos específicos para que el proceso llegue a una formalidad; por ahora, ve con ilusión el interés de un equipo histórico del fútbol colombiano que lo tenga en cuenta para tomar las riendas en el banquillo técnico.

Cabe recordar que Pusineri actualmente se encuentra libre y en Colombia ya tuvo un periplo importante con Cúcuta Deportivo y Deportivo Cali, los cuales dirigió entre 2018 y 2019, respectivamente.