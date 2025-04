Para Cardona es fundamental iniciar ganando en casa, algo que no pudo hacer el Bucaramanga contra Colo-Colo.

La ilusión está puesta en la tercera Copa Libertadores de su historia. “Ahorita que lo voy a jugar otra vez de nuevo con este club, la verdad que es maravilloso. Tenemos que sacar nuestras armas, obviamente sabiendo los rivales que vamos a enfrentar, es ahí paso a paso, no miro con quien nos pueda tocar más adelante, solo pienso es en el miércoles que tenemos que salir a dar un golpe de autoridad en nuestro grupo“, sentenció.

“Acá no hay titulares, yo creo que siempre no se juega bien, he jugado partidos buenos y malos, pero yo creo que siempre trato de dar lo mejor de mí y mis compañeros hacen lo mismo“, sentenció el creativo.