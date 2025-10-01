José Mourinho destapa gran debilidad de Richard Ríos en Benfica: lo dejó todo claro

Si algo caracteriza a José Mourinho es su sinceridad a la hora de hablar con los medios de comunicación. Por estos días, cuando Benfica viene de perder con Chelsea en Champions, Richard Ríos es uno de los temas de conversación en el cuadro portugués.

El colombiano encajó un gol en propia puerta en el partido de Benfica ante Chelsea, mismo que significó el 1-0 final a favor del equipo inglés. Mourinho no cuestionó a Ríos por ello, pero sí sacó a la luz una falencia del volante de 25 años.

“Empiezo a comprender al propio Ríos, que incluso tiene la mala suerte de jugar de portero (jugar cerca del arquero). Cuando baja demasiado, pierde calidad en espacios reducidos. Necesita espacio para jugar”, recogió As Colombia sobre las declaraciones de Mou.

Mourinho, sincero sobe una falencia de Richard Ríos en el terreno de juego. | Foto: Getty Images

Eso sí, todo apunta a que Richard Ríos es una de las piezas clave de José Mourinho para el resto de la temporada. El jugador de la Selección Colombia llegó a Benfica como el gran refuerzo de la temporada, procedente de Palmeiras.

Aunque Mourinho aún no estaba cuando se hizo la transferencia desde Palmeiras hacia Benfica, pues el entrenador era Bruno Lage, en los partidos que The Special One ha dirigido a As Águilas, Ríos ha aparecido como titular.

Mourinho ahondó en el autogol de Ríos

En rueda de prensa post juego ante Chelsea, Mourinho no ocultó su malestar porque el autogol llegó cuando mejor se estaba desempeñando Benfica en el terreno de juego. Son tres puntos menos, pero aún con posibilidad de remontar.

“Es un gol frustrante, ya que el equipo estuvo perfecto en la cobertura y el juego zonal. Dos jugadores interpretaron el mismo movimiento. Dedic estuvo muy metido en el partido. El equipo no tuvo problemas. Y la dinámica del Chelsea es complicada. Los chicos jugaron bien”, le dijo el estratega portugués a los medios.

Y sentenció: “Eso solo es cierto si el resultado es bueno. Pero aunque no sea un buen resultado, si hay una buena actuación... Una derrota sigue siendo una derrota. Pero contra el Qarabag, no querían salir de casa al día siguiente, y si mañana quieren ir a cenar a la Avenida da Liberdade, ningún aficionado del Benfica los insultará”.

Se espera una mejora del Benfica de Richard Ríos de cara a los siguientes partidos. | Foto: Getty Images