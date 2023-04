José Pekerman volverá a dirigir en Argentina, pero no como muchos esperan

José Néstor Pekerman es un director técnico de mucho reconocimiento internacional, debido a su importante proceso de formación en Argentina y su paso por la selección mayor de ese país, donde dirigió al equipo argentino en el mundial de Alemania 2006. Además, como muchos saben, es muy recordado por llevar a Colombia a un Mundial de fútbol después de 16 años de ausencia, dónde logró llevar a la Tricolor hasta los cuartos de final de Brasil 2014. Algo que la selección colombiana nunca había logrado en su historia.

Los últimos meses del técnico argentino fueron en Venezuela, donde dirigió a la selección de ese país durante los últimos partidos de la eliminatoria sudamericana a Qatar 2022. Sin embargo, Pekerman salió de la vinotinto por diferencias con directivos venezolanos y actualmente se encuentra sin dirigir ningún equipo.

Mucho se ha hablado del futuro de Pekerman, incluso se pensó que sería el técnico de Boca Juniors de Argentina, pero esto no terminó concretándose, al parecer, porque al argentino no le interesa dirigir clubes en este momento. No obstante, el exseleccionador de Colombia volverá a dirigir públicamente en los próximos días, pero no como muchos esperaban.

José Pekerman en compañía de su cuerpo técnico durante el Mundial de Rusia 2018. - Foto: EFE / El País

Se acerca el partido despedida del futbolista argentino Maxi Rodríguez, quién es ídolo del Newells Old Boys y uno de los referentes de los últimos años en la Selección Argentina. Por este motivo, hará un partido para finalizar su carrera deportiva, al cual fue invitado José Néstor Pekerman, como uno de los entrenadores más influyentes en la carrera del futbolista.

El partido se disputará el próximo 24 de junio en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Los equipos enfrentados serán la Selección Argentina y Newells Old Boys, Pekerman será el entrenador de la selección, mientras que al equipo rojinegro de Rosario lo dirigirá el también exentrenador de la Selección Argentina, Gerardo ‘Tata’ Martino.

Lionel Messi estaría en la despedida de Maxi Rodriguez. - Foto: Efe / El País

En el partido amistoso estarán grandes figuras del fútbol argentino como lo son Lionel Messi, Marcelo Bielsa, Lionel Scaloni, Sergio Agüero, Javier Zanetti, Juan Pablo Sorín, Gabriel Heinze, entre otros grandes futbolistas que acompañaron a Maxi Rodríguez durante su carrera deportiva.

Falcao devela en redes sociales su posible fichaje con equipo de Malasia

Falcao García parece tener tomada la decisión sobre su futuro profesional. Este jueves (27 de abril) sorprendió interactuando a través de Twitter con el propietario del Johor Darul Ta’zim, vigente campeón del fútbol de Malasia.

El delantero colombiano citó un trino del príncipe Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, propietario del club malasio, en el que lo etiquetaba y le decía que muy pronto se iban a ver. Cabe recordar que el JDT mostró su interés por Radamel en febrero pasado y abonó terreno para su fichaje aprovechando que en cuestión de semanas termina contrato con el Rayo Vallecano.

Falcao está a punto de terminar su contrato en el Rayo Vallecano - Foto: Getty Images

La respuesta de Falcao prácticamente confirmó que las negociaciones están adelantadas y, a menos que suceda algo extraordinario, desembarcará en el sudeste asiático. “Estoy deseando verte”, escribió el ‘9′ de la Selección Colombia.

En las fotos publicadas por el dueño del club, aparecen imagenes de los jugadores dirigidos por el argentino Esteban Solari, una foto del estadio Sultan Ibrahim y las reuniones de las que ya se tenía conocimiento con el empresario Morris Pagniello, presidente del Genova International y el Racing City Group.

Looking forward to seeing you… https://t.co/vgmmJVv7HE — Radamel Falcao (@FALCAO) April 27, 2023

La intención de esta unión, que se empezó a concretar a principios de este año, es llevar figuras de carácter internacional a Malasia e intentar un modelo parecido al que ahora mismo se está aplicando en Catar o Arabia Saudita, donde ya se hace recurrente la llegada de jugadores de renombre como fue el caso de James Rodríguez o Cristiano Ronaldo.

De hecho, a finales del año pasado, en medio de la pretemporada, el Johor jugó un partido amistoso frente al Borussia Dortmund con el que cayó 4-1. En enero visitó Rusia y se enfrentó al Rostov, mientras que en febrero se vio las caras con el Lokomotiv de Moscú, otro de los equipos importantes de la liga rusa.