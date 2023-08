Juan Espitia lanzó un dardo a jugadores del Cali ante polémica del ‘papelito’: “Eso no te asegura que vas a tapar”

El portero santafereño atajó nada menos que tres disparos en esa instancia definitiva, además de que su equipo fue más contundente en dichas ejecuciones. Triunfo que obliga a Santa Fe a mejorar, pues se vio superado en los 90′ ante el Cali, pero que no tuvo eficacia.

El dardo de Juan Espitia a los jugadores del Deportivo Cali

Polémica en el juego Santa Fe vs. Cali | Foto: Captura de pantalla Win Sports +

“Nos estamos fijando demasiado en lo que podía pasar. Si se tiene o no el papel, no te asegura que vas a tapar el penalti. Nosotros teníamos que Teo la abría y la terminó cruzando. No sólo te puedes fijar sólo en eso”, indicó en la entrevista.