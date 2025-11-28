Suscribirse

Jugadas tres fechas de cuadrangulares, esta final predice la Inteligencia Artificial para Liga BetPlay

Para la herramienta un grupo ya está definido, mientras que el otro es una puja que solo se sabrá hasta la fecha 6.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

28 de noviembre de 2025, 6:25 p. m.
Inteligencia Artificial adelanta la que podría ser la final de Liga BetPlay tras tres fechas jugadas
Inteligencia Artificial adelanta la que podría ser la final de Liga BetPlay tras tres fechas jugadas | Foto: Getty Images

Con un partido que estaba pendiente por jugarse, las finales de Liga BetPlay 2025-II llegaron a su ‘línea del Ecuador’. Tres jornadas ya fueron jugadas por todos los equipos y restan tres más para definir los finalistas del ‘A’ y del ‘B’.

Hasta el momento los clubes que lideran sus zonas son Junior de Barranquilla y Deportes Tolima. Aunque cuentan con ligeras ventajas, no es mucha la diferencia con los demás equipos de sus grupos.

Esos partidos venideros tendrá una relevancia total, pues quienes más puntos sumen son lo que podrán acceder a la gran final del Torneo Finalización.

La reclasificación tras la tercera fecha de cuadrangulares de Liga Betplay: respiran Millonarios y América

En la intención por saber si se mantendrán los grupos tal cual como están, se le consultó a la Inteligencia Artificial para que fuera esta quien diera una predicción basada en sus análisis.

ChatGPT fue certera al hablar de dos posibles escenarios. En ambos, el cuadro tolimense es quien accederá por el grupo A, pero en el B será reñida la definición.

Posibles finales que predice la IA:

  • Deportes Tolima (Grupo B) vs. Junior de Barranquilla (Grupo A)
  • Deportes Tolima (Grupo B) vs. Atlético Nacional (Grupo A)
Deportes Tolima en la campaña 2025-ll.
Deportes Tolima es el equipo que mejor ve la IA rumbo a las finales de Liga. | Foto: Colprensa: Jorge A Cuéllar.

Puntos que alcanzarían

Fue tan detallado el análisis hecho por la IA, que se atrevió a dar hasta las unidades que alcanzarán los ocho equipos de las finales según el promedio que llevan hasta la fecha 3.

Quien ganaría el grupo A sería Nacional, pero se tendría que revisar a detalle otros ítems para el desempate. Con Junior, el verde quedaría igualado en puntos tras las seis fechas jugadas.

  • Atlético Nacional: 9.9 pts
  • Junior: 9.36 pts
  • Independiente Medellín: 6.79 pts
  • América de Cali: 5.03 pts
Alfredo Morelos remata al arco en el partido de Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla
¿Atlético Nacional o Junior de Barranquilla?, entre estos dos estaría el finalista del grupo A. | Foto: David Jaramillo

En la otra zona el cuadro pijao seguiría con su paso firme, sin rival que lo pueda incomodar en la cima. A los 7 puntos que tiene actualmente, se le sumarían otros 7, producto de dos victorias y un empate.

  • Deportes Tolima: 14.02 pts
  • Atlético Bucaramanga: 9.24 pts
  • Fortaleza: 5.49 pts
  • Independiente Santa Fe: 4.34 pts

En la próxima jornada, a jugarse entre sábado y lunes, se podría ver si ese análisis del sistema se acerca a la realidad para lo que será el cierre de los cuadrangulares.

Deportes Tolima vs. Santa Fe y Fortaleza vs. Bucaramanga se jugarán durante la tarde noche de este sábado, 29 de noviembre.

Empresa 'Dubai' llegó a Colombia y compró un tradicional equipo de la Liga Betplay: esto se sabe

El día domingo (30 de noviembre), solo se jugará un partido que tendrá como protagonistas a Junior oficiando de local ante Nacional.

Para el lunes, 1 de diciembre, está programado DIM vs. América, que será con el que se culmine todo el calendario de la fecha 4.

Fecha 3 le dio vida al América y Fortaleza

Victorias que no estaban en los planes lograron los dos cuadros mencionados en la fecha 3.

Ambos podría decirse que eran de los más inestables en su rendimiento, pero le sacaron tres puntos a clubes fuertes como Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga.

Esas unidades perdidas por dos aspirantes serios a pasar, serían las que terminen por costarles más de lo esperado en las tres jornadas restantes.

Liga BetplayInteligencia ArtificialDeportes TolimaAtlético NacionalJunior de Barranquilla

