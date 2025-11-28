Con un partido que estaba pendiente por jugarse, las finales de Liga BetPlay 2025-II llegaron a su ‘línea del Ecuador’. Tres jornadas ya fueron jugadas por todos los equipos y restan tres más para definir los finalistas del ‘A’ y del ‘B’.

Hasta el momento los clubes que lideran sus zonas son Junior de Barranquilla y Deportes Tolima. Aunque cuentan con ligeras ventajas, no es mucha la diferencia con los demás equipos de sus grupos.

Esos partidos venideros tendrá una relevancia total, pues quienes más puntos sumen son lo que podrán acceder a la gran final del Torneo Finalización.

En la intención por saber si se mantendrán los grupos tal cual como están, se le consultó a la Inteligencia Artificial para que fuera esta quien diera una predicción basada en sus análisis.

ChatGPT fue certera al hablar de dos posibles escenarios. En ambos, el cuadro tolimense es quien accederá por el grupo A, pero en el B será reñida la definición.

Posibles finales que predice la IA:

Deportes Tolima (Grupo B) vs. Junior de Barranquilla (Grupo A)

(Grupo B) vs. (Grupo A) Deportes Tolima (Grupo B) vs. Atlético Nacional (Grupo A)

Deportes Tolima es el equipo que mejor ve la IA rumbo a las finales de Liga. | Foto: Colprensa: Jorge A Cuéllar.

Puntos que alcanzarían

Fue tan detallado el análisis hecho por la IA, que se atrevió a dar hasta las unidades que alcanzarán los ocho equipos de las finales según el promedio que llevan hasta la fecha 3.

Quien ganaría el grupo A sería Nacional, pero se tendría que revisar a detalle otros ítems para el desempate. Con Junior, el verde quedaría igualado en puntos tras las seis fechas jugadas.

Atlético Nacional: 9.9 pts

Junior: 9.36 pts

Independiente Medellín: 6.79 pts

América de Cali: 5.03 pts

¿Atlético Nacional o Junior de Barranquilla?, entre estos dos estaría el finalista del grupo A. | Foto: David Jaramillo

En la otra zona el cuadro pijao seguiría con su paso firme, sin rival que lo pueda incomodar en la cima. A los 7 puntos que tiene actualmente, se le sumarían otros 7, producto de dos victorias y un empate.

Deportes Tolima: 14.02 pts

Atlético Bucaramanga: 9.24 pts

Fortaleza: 5.49 pts

Independiente Santa Fe: 4.34 pts

En la próxima jornada, a jugarse entre sábado y lunes, se podría ver si ese análisis del sistema se acerca a la realidad para lo que será el cierre de los cuadrangulares.

Deportes Tolima vs. Santa Fe y Fortaleza vs. Bucaramanga se jugarán durante la tarde noche de este sábado, 29 de noviembre.

El día domingo (30 de noviembre), solo se jugará un partido que tendrá como protagonistas a Junior oficiando de local ante Nacional.

Para el lunes, 1 de diciembre, está programado DIM vs. América, que será con el que se culmine todo el calendario de la fecha 4.

Fecha 3 le dio vida al América y Fortaleza

Ambos podría decirse que eran de los más inestables en su rendimiento, pero le sacaron tres puntos a clubes fuertes como Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga.