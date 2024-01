Jugador se entera de la muerte de su padre antes del partido y marca en el primer minuto

A menudo, el mundo del deporte sorprende por entregar noticias que, si bien no están relacionadas directamente con el balón, sí pueden afectar el entorno de los deportistas.

El futbolista, que se preparaba para saltar al terreno de juego, fue informado sobre la muerte de su padre, algo que, aunque le impactó, no impidió que cumpliera con su compromiso en la cancha.

Según se conoció, Tanque decidió disputar el encuentro contra Santa Cruz, válido por el campeonato regional de Rio Grande do Soul. Pese a que no fue titular, afrontó, con tenacidad, su permanencia en el banco y, para la segunda mitad, cuando le tocó entrar al terreno, salió más que motivado y sucedió lo inesperado.

Técnico de São Paulo destapa la preocupante situación de James Rodríguez

São Paulo no pudo pasar del empate (1-1) en su visita al Mirassol, equipo del ascenso brasileño, que fue su segundo rival en el campeonato paulista, luego de la victoria del pasado sábado en el Morumbí contra Santo André (3-1).

Aunque lo esperado era una victoria, cabe recalcar que el técnico Thiago Carpini no tuvo bajo su disposición a Lucas Moura y prefirió alinear un equipo mixto, en el que tuvieron minutos varios de los que no habían tenido oportunidad en el debut.

El volante colombiano ha estado entrenando de manera diferenciada, esperando el momento en que le den la oportunidad de demostrar su calidad. En el club hablan de un manejo de cargas, mientras que en la prensa aseguran que la razón es una dolencia muscular que no lo ha dejado mostrarse al 100 %.

Lo preocupante es que James no ha sido inscrito en la plantilla para el campeonato paulista y hasta que eso no suceda no podrá sumar minutos en la naciente temporada 2024. “Todavía necesitamos entender lo mejor que tenemos en la nómina”, afirmó.