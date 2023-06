Jugadores del Manchester City tienen la confianza por las nubes: “No veo muchos equipos que puedan ganarnos”

El Manchester City, recién coronado campeón de la Premier League y la FA Cup, se encuentra en una posición favorable para asegurar el triplete con la Champions League. Aunque Ilkay Gündogan, uno de los líderes del equipo, no subestima a sus oponentes y destaca la fortaleza del Inter de Milán, su rival en la final.

Ilkay Gundogan del Manchester City levanta el trofeo después de que su equipo ganó la final de la Copa FA al superar al Manchester United en la final en el Estadio de Wembley el sábado 3 de junio del 2023. (AP Foto/Jon Super) - Foto: AP

En una entrevista con la UEFA previa al enfrentamiento en Estambul de este sábado, 10 de junio, el alemán elogió la calidad del Manchester City y su entrenador, Pep Guardiola. Destacó la habilidad del equipo para adaptarse tácticamente, superar desafíos y encontrar soluciones. El jugador confía en que, si mantienen la actitud y la fortaleza mental demostradas en las últimas semanas, pocos equipos podrán vencerlos. Ganar la Liga de Campeones es el mayor deseo tanto del equipo como del club en este momento.

“Tenemos una calidad increíble en el equipo. Jugadores y un entrenador increíbles, que nos desafía tácticamente una y otra vez, nos lleva a un nuevo nivel y tiene soluciones para nuestros problemas. Si en un partido concreto no funciona, siempre hay alternativas a las que podemos recurrir. Esta mezcla de cosas es extremadamente buena, y si somos mentalmente fuertes y tenemos la misma actitud que en las últimas semanas, no veo muchos equipos que puedan ganarnos”, indicó de arranque el volante.

Gündogan también elogió a Erling Haaland, el delantero que se unió al Manchester City desde el Borussia Dortmund, esta temporada. Considera que Haaland es actualmente uno de los mejores delanteros del mundo y destaca su aporte al equipo, tanto en términos de calidad como de mentalidad.

“Ahora mismo, puede que sea el mejor delantero del mundo. Aporta mucho a nuestro equipo. Nos da una calidad diferente, con su fuerza física, con su mentalidad, con su velocidad y también con sus goles, por supuesto. Los dos últimos años no hemos tenido un número ‘9′ clásico en el equipo. Por eso necesitábamos jugar con un poco más de flexibilidad, de otra manera. Ahora sabemos que tenemos a alguien en el área que puede controlar el balón, incluidos los balones aéreos altos. Es muy bueno con la cabeza, y puede ganar batallas contra centrales altos y fuertes”, dijo el mediocampista sobre el noruego de 22 años.

El noruego sigue con su poderío goleador intacto en la Premier League. - Foto: AFP

Sobre Guardiola, Gündogan destacó sus logros pasados con el Barcelona y el Bayern de Múnich, así como su éxito en el Manchester City. Considera a Guardiola como el mejor entrenador que ha conocido durante su vida, respaldado por su historial de éxitos y su forma de trabajar: “No creo que haga falta decir mucho sobre su actitud, su mentalidad o su forma de trabajar, porque está claramente documentado en blanco y negro. Su éxito habla por sí solo y probablemente sea el mejor entrenador, al menos durante mi vida, que nadie haya visto jamás”.

En cuanto al Inter de Milán, su rival en la final, Gündogan reconoce que han llegado a esta instancia con mérito propio. Destaca las cualidades del equipo italiano, su enfoque defensivo y su estabilidad. Advierte que el Inter es capaz de aprovechar los contraataques y que será necesario que el Manchester City se mantenga concentrado y atento durante el partido.

“Tienen grandes cualidades, aunque este año no les haya bastado para ganar su liga. Pero acaban de ganar la Copa de Italia. Es un equipo que sabe ganar trofeos. Son muy agresivos en su forma de jugar. Quizá se centren más en el aspecto defensivo, pero también tienen unas cualidades increíbles en ataque. Es un equipo muy estable. No suelen encajar demasiados goles, así que no será fácil. Sabemos que probablemente estarán contentos de dejarnos tener el balón, y dependerá de nosotros aprovecharlo al máximo. Tenemos que estar muy concentrados”, afirmó el futbolista sobre el conjunto nerazzurri, que busca conquistar su cuarta Copa de Europa.

Inter de Milán después de más de 10 años, pasó a una nueva final de Champions League. - Foto: AFP

Gündogan ya sabe lo que es jugar una final de Champions League, lo hizo en su etapa en el Borussia Dortmund, en 2013, en la final entre alemanes contra el Bayern Múnich. El volante marcó el gol del empate momentáneo 1-1 desde el punto del penal, pero Arjen Robben anotó el gol decisivo cerca del final y le dio el título a lo bávaros. Ahora, el talentoso mediocampista tendrá revancha y buscará por fin levantar la ‘orejona’.