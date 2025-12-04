Junior celebra gesto de Luis Díaz desde Europa: paró y se tomó su tiempo tras partido con Bayern Múnich

Si hay algo que caracteriza a Luis Díaz es el agradecimiento y cariño que le tiene a Junior de Barranquilla. Allí jugó y brilló, tanto en Colombia como a nivel continental, lo que le abrió las puertas en Europa. Hoy, a pesar de estar en la élite, prestando sus servicios a Bayern Múnich, tuvo un gesto que llegó desde el viejo continente y descrestó en la arenosa.

Fue el pasado 3 de diciembre, en el juego donde Bayern Múnich venció a domicilio a Unión Berlín, por los octavos de final de la Copa de Alemania. Cuando acabó el partido, a Díaz le mostraron una camiseta de Junior, y este no dudó en parar, tomarse el tiempo y firmársela al aficionado que se la entregó.

Luis Díaz paró solo para firmar una camiseta de Junior en el estadio An der Alten Förstei de Berlín

El video lo publicó la cuenta oficial del Bayer Múnich en X. Fue este jueves, 4 de diciembre, y ya cuenta con más de 200 mil reproducciones. Además, numerosos hinchas no dudaron en dejar su comentario al respecto.

Un repaso a los números de Luis Díaz con Junior

No fue una simple estancia en el cuadro tiburón; Luis Díaz se convirtió en referente del equipo barranquillero por sus buenas actuaciones y sentido de pertenencia a uno de los equipos más reconocidos en la costa caribe colombiana.

Luis Díaz jugó en Junior de 2017 a 2019. Disputó más de 100 partidos, marcó poco más de 20 goles y descrestó con cerca de 10 asistencias. Además, se ganó un lugar en los libros porque lo ganó todo a nivel Colombia: Copa, Liga y Superliga.

2018, Junior de Barranquilla llegó a la final de la Copa Sudamericana y Luis Díaz fue una de las grandes figuras. | Foto: Getty Images

Luis Díaz no se cansa de brillar en Bayern Múnich

No importa si es por Bundesliga, por Copa de Alemania o por Champions: Luis Díaz siempre dice presente y es casi indispensable en los planes del técnico de Bayern Múnich, Vincent Kompany.

Tan solo llegar, Díaz ganó la Supercopa de Alemania. Ahora, en pleno mes de diciembre de 2025, brillan como líderes en Bundesliga, están casi listos para octavos de Champions y vienen de superar un duro partido por copa.

Aunque Luis Díaz no anotó gol contra Unión Berlín, por Copa de Alemania, jugó los 90′ y fue importante en el desequilibrio y ataque. Él y sus compañeros ya piensan en cuartos de final y en los retos que supone le mitad de la temporada.

Luis Díaz jugando la Copa de Alemania, con Bayern Múnich, en Berlín. | Foto: Getty Images