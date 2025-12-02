Suscribirse

Vincent Kompany fue honesto: destapó la verdad sobre su posible salida de Bayern Múnich

El entrenador belga sentenció su futuro ante las versiones que lo ubican como el sucesor de Pep Guardiola en Manchester City.

Sebastián Clavijo García

2 de diciembre de 2025, 6:07 p. m.
MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Vincent Kompany of FC Bayern Muenchen during press conference before the Bundesliga match between FC Bayern München and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by M. Donato/FC Bayern via Getty Images)
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, habló en rueda de prensa. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Bayern Múnich está atravesando un gran momento en la Bundesliga y mucho de eso tiene que ver con el trabajo de Vincent Kompany en el banquillo.

El estratega belga acabó de renovar su contrato hasta mediados de 2029, pero eso no impide que suene con fuerza para suceder a Pep Guardiola en Manchester City.

Contexto: Gracias a Luis Díaz, Bayern Múnich logró algo nunca antes visto en la Bundesliga tras vencer al St. Pauli

De hecho, el presidente de Bayern reveló que tuvo una conversación con Guardiola antes de contratar a Kompany y el técnico catalán le confesó que lo ve como candidato a tomar su lugar cuando abandone el Etihad Stadium.

Las supuestas palabras de Pep hicieron eco en la prensa alemana, que no tardó en preguntarle a Kompany si estaría dispuesto a salir por una oferta para volver a Inglaterra.

Contexto: Amenaza de adiós del Bayern Múnich de Luis Díaz sacude en plena temporada: “Me gustaría”

La respuesta de Kompany

Ante la importancia de esa pregunta, Vincent Kompany cambió el tono de su voz y fue certero al hablar sobre su futuro como director técnico.

“En el fútbol, ​​no puedo pensar tan a futuro. Estoy centrado en Bayern y en lo que podemos pensar ahora”, declaró en rueda de prensa.

Kompany fue capitán de Manchester City durante muchos años, factor que lo pone en la órbita de candidatos cuando Pep Guardiola deje su cargo a disposición.

Pero ahora mismo no contempla irse del Bayern, al que sacó campeón la temporada pasada en la Bundesliga y fortaleció en el inicio de la presente campaña.

“Me gusta vivir el presente; me ocupa todo el tiempo. No pienso en absoluto en otros equipos; solo veo al FC Bayern”, insistió.

Revancha contra Union Berlin

Con esa respuesta, Kompany cortó de raíz todas las versiones sobre una separación y dejó claro que está enfocado en el siguiente partido que será este miércoles enfrentando a Union Berlin en los octavos de final de la DFB Pokal (Copa de Alemania).

Los capitalinos ya supieron frustrarle el camino perfecto al Bayern con un empate en la Bundesliga y quieren asestar otro golpe en el choque copero.

Kompany planea variantes en el once titular para darle descanso a aquellos jugadores que han tenido exceso de minutos, algo que podría jugarle en contra al desempeño general de la plantilla.

Bayern's Dayot Upamecano kicks a ball in front of head coach Vincent Kompany during a training session in Munich, Germany, Tuesday, Nov. 25, 2025, ahead of the Champions League opening phase soccer match between Arsenal London and FC Bayern. (AP Photo/Matthias Schrader)
Vincent Kompany dirigiendo un entrenamiento del Bayern Múnich. | Foto: AP

“Es una buena presión. Al final de la temporada, nos gustaría volver a sentir esta presión, incluso más. Queremos hacer un buen partido y ganar; estamos preparados para todo, ya sea durante los 90 minutos o los 30 restantes. Es una presión positiva”, indicó el belga.

Union Berlin representa un reto de alta exigencia para una nómina mixta del Bayern. “Claro que quiero volver a Berlín [para la final] después del partido. Siempre se puede decir que se quiere ganar todo, pero requiere trabajo y actitud. Si mañana demostramos que tenemos hambre de llegar a la final, tenemos buenas posibilidades”, completó.

