Bayern Múnich está atravesando un gran momento en la Bundesliga y mucho de eso tiene que ver con el trabajo de Vincent Kompany en el banquillo.

El estratega belga acabó de renovar su contrato hasta mediados de 2029, pero eso no impide que suene con fuerza para suceder a Pep Guardiola en Manchester City.

De hecho, el presidente de Bayern reveló que tuvo una conversación con Guardiola antes de contratar a Kompany y el técnico catalán le confesó que lo ve como candidato a tomar su lugar cuando abandone el Etihad Stadium.

Las supuestas palabras de Pep hicieron eco en la prensa alemana, que no tardó en preguntarle a Kompany si estaría dispuesto a salir por una oferta para volver a Inglaterra.

La respuesta de Kompany

Ante la importancia de esa pregunta, Vincent Kompany cambió el tono de su voz y fue certero al hablar sobre su futuro como director técnico.

“En el fútbol, ​​no puedo pensar tan a futuro. Estoy centrado en Bayern y en lo que podemos pensar ahora”, declaró en rueda de prensa.

Kompany fue capitán de Manchester City durante muchos años, factor que lo pone en la órbita de candidatos cuando Pep Guardiola deje su cargo a disposición.

Pero ahora mismo no contempla irse del Bayern, al que sacó campeón la temporada pasada en la Bundesliga y fortaleció en el inicio de la presente campaña.

“Me gusta vivir el presente; me ocupa todo el tiempo. No pienso en absoluto en otros equipos; solo veo al FC Bayern”, insistió.

🚨 Kompany on plans to become Pep Guardiola’s successor: “In football you can never think too far ahead. I'm 100% focused on what we can achieve with Bayern - I just want to live in the present”.



“I have zero thoughts on other stuff”. pic.twitter.com/DwGJo8Cu38 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2025

Revancha contra Union Berlin

Con esa respuesta, Kompany cortó de raíz todas las versiones sobre una separación y dejó claro que está enfocado en el siguiente partido que será este miércoles enfrentando a Union Berlin en los octavos de final de la DFB Pokal (Copa de Alemania).

Los capitalinos ya supieron frustrarle el camino perfecto al Bayern con un empate en la Bundesliga y quieren asestar otro golpe en el choque copero.

Kompany planea variantes en el once titular para darle descanso a aquellos jugadores que han tenido exceso de minutos, algo que podría jugarle en contra al desempeño general de la plantilla.

Vincent Kompany dirigiendo un entrenamiento del Bayern Múnich. | Foto: AP

“Es una buena presión. Al final de la temporada, nos gustaría volver a sentir esta presión, incluso más. Queremos hacer un buen partido y ganar; estamos preparados para todo, ya sea durante los 90 minutos o los 30 restantes. Es una presión positiva”, indicó el belga.