Junior de Barranquilla no olvida a Jarlan Barrera; Alex Char le hizo feroz ataque

Por ello, es que aun en Junior lo recuerdan y no de la manera más grata. Quien lo hizo en las últimas horas fue Alex Char (forma parte de la familia que dirige el club), enviando un feroz ataque al jugador al que le dijo: “ si no es por Jarlan Barrera, quedamos campeones de la Sudamericana.

Futuro de Jarlan, en vilo

SEMANA consultó a fuentes del onceno paisa a inicios del mes de septiembre tras no ver al volante ligado a Nacional. “No es cierto que en la junta directiva se tenga planeado inscribirlo, no se ha considerado, ni está en el radar del cuerpo técnico”, indicaron a esta casa periodística.

“A mí me dijeron otra cosa, lo que realmente me dijeron es que el comportamiento no había sido adecuado, que había algunos muchachos copiando esos ejemplos, y que ellos no querían dentro de su nómina…”, aseguró