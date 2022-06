Junior seguiría con la dinastía Díaz: hermano de Luis, en sus planes

Tras la eliminación de la liga colombiana, Junior de Barranquilla se enfoca en lo que será la próxima temporada. Para ello, el cuadro de Juan Cruz Real busca conformar una nómina competitiva para volver a las mieles de la gloria.

Aunque los tiburones no han confirmado ningún fichaje, desde ya empiezan a evaluar algunos nombres, entre ellos se destaca la presencia de uno de los hermanos de Luis Díaz, quien continuaría con el linaje de la familia, siguiendo de esta manera los pasos del hombre que hoy por hoy, se destaca en el Liverpool de Inglaterra.

Se trata de Jesús Manuel Díaz, jugador de 18 años que actualmente viste los colores del Barranquilla, y que ya ha sido observado por el entrenador argentino Juan Cruz Real. En diálogo con el diario El Heraldo, el actual estratega de los barranquilleros se refirió acerca del hermano de Lucho, dejando la puerta abierta a una posible llegada.

“Lo he visto jugar, me parece que es un buen jugador, con cosas interesantes. No quiero hablar de ningún jugador en particular, porque hay que hablarlo primero internamente, ver las posibilidades”, aseguró el entrenador.

El volante de Barrancas ya se ha destacado en la segunda división del fútbol colombiano, disputando un total de 11 juegos desde el año 2021, en los que anotó un solo gol.

Díaz podría reforzar la posición en el mediocampo del Junior, ante la salida de Fabián Ángel al fútbol argentino, sumado a la posible despedida de Luis González a otro equipo del FPC.

Junior se desarma

Con un emotivo y nostálgico mensaje, el mediocampista Fabián Ángel dijo adiós a los hinchas tiburones y a sus compañeros: “Sé que algún día llegaría este momento de despedirme, por mis ganas y deseo de seguir cumpliendo metas y sueños”

“Hoy solo tengo palabras de agradecimiento Para Junior, que me abrió las puertas, me ayudo a crecer, a darme a conocer y ayudarme a conquistar el sueño tan anhelado de ser futbolista profesional, por estos siete años vividos de mucho aprendizaje, de momentos únicos de cosas inolvidables. Me voy con la espinita de no haber podido conseguir más títulos soñados con este club, pero feliz por que desde que llegue sentí el apoyo de toda la hinchada juniorista”, agregó el jugador.

Finalmente, Ángel agradeció a cada persona que lo vio crecer en este paso por el Junior, club con el que se hizo una de las grandes figuras del FPC. “Agradecerle a todos los que hicieron parte de este proceso, en especial a las divisiones menores: Bombona, Barranquilla FC, directivos, profesores, staff, compañeros de equipo que estuvieron ahí para abrirme las puertas. Viviré toda mi vida agradecidos con ustedes, y quiero que sepan que cada vez que Dios me dio la oportunidad de vestir esta linda camisa, nunca me ahorre una gota de sudor. Di la vida por cada partido, porque Junior no se merece menos, Si no dar la vida. Gracias, sé que algún día volveré a cumplir el sueño de quedar campeón!!”, publicó el volante.

Ángel se despide de Junior después de tres años, en los que disputó un total de 50 partidos por liga, cantidad en la que marcó un solo gol y fue precisamente en este año 2022, ante Envigado.

En cuanto a títulos, el volante se lleva en su palmarés dos copas. Una liga conseguida en el año 2019 y una Superliga, la cual fue alcanzada en el año 2020.

Sumada a la ausencia de Ángel, el delantero Miguel Borja sería el siguiente en decir adiós de las toldas tiburonas, pues en las últimas horas su fichaje a River Plate parece ser un hecho, dado que el cuadro millonario ha puesto el dinero sobre la mesa para llevarse los goles del cordobés.