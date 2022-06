Kevin Mier logró récord con Nacional y se acercó a la marca histórica de David Ospina en el Fútbol Colombiano

Atlético Nacional logró derrotar en la final al Deportes Tolima y volver a gritar campeón luego de una sequía de cinco años sin ganar ninguna estrella en el Fútbol Profesional Colombiano. Con el reciente título, los “verdolagas” alcanzaron su estrella 17 y se ratificaron como el más veces campeón de la Liga de Colombia.

Y aunque el equipo verde sin duda cuenta con la mejor nómina del fútbol colombiano, en la que se destacan nombres como los de Giovanny Moreno, Dorlan Pabón, El “Rifle” Andrade, Jarlan Barrera, Alex Mejía, entre otros; algo que llama la atención es la juventud de su arquero y la importancia que tuvo tanto en los cuadrangulares, como en la gran final frente al Tolima donde atajó un penalti que fue definitivo para que Nacional se consagrara campeón.

Kevin Mier, con tan solo 22 años, logró pasar de ser un joven arquero suplente a ser el arquero titular de uno de los equipos más grande del país, dando muestras de madurez y un gran nivel que le permitió a los verdes dejar de buscar arqueros y encontrar uno en casa, que le pudiera dar las garantías para ser campeones que no encontraban desde la partida del portero argentino Franco Armani.

Justamente por su juventud, es que llamó la atención el nivel que tuvo Mier durante el último campeonato, permitiéndole a Nacional y al fútbol colombiano encontrar un gran arquero campeón de corta edad, como hace mucho no sucedía.

Kevin Mier, con sus 22 años, se convirtió en el arquero campeón más joven de los últimos 27 campeonatos de Liga disputados en el fútbol colombiano. Acercándose mucho al récord histórico que lo tiene el gran David Ospina, que pudo ser campeón, también con Nacional, en el año 2007, cuando el equipo verdolaga logró ganar su estrella número 10.

El arquero de Nacional nació en Barrancabermeja, Santander y, a pesar de su corta edad, cuenta con un largo proceso en las selecciones Colombia juveniles. Durante la última Liga logró jugar en 28 partidos, donde recibió 20 goles y pudo mantener su arco en cero en 12 partidos.

Durante las últimas 27 Ligas, desde que David Ospina logró el récord de ser el arquero campeón más joven, los guardametas que se acercaron a la marca fueron: Camilo Vargas, campeón con Santa Fe en 2012; Álvaro Montero, campeón con Deportes Tolima en 2018 y Joel Graterol campeón con América en 2020. Todos los anteriores levantaron el título con 23 años.

El segundo arquero más valioso del FPC, según Transfermarkt

Además del récord ya mencionado, Mier recibió la noticia en los últimos días que indica que ahora es el segundo arquero más valioso de todo el fútbol colombiano, solamente por detrás del portero Álvaro Montero de Millonarios y que fue por muchos años figura en el Deportes Tolima.

El arquero titular del equipo verdolaga fue tasado por el portal Transfermarkt en 1,3 millones de euros, luego de su espectacular primer semestre de 2022, que le permitió consolidarse como titular, ser campeón de Colombia y convertirse en el segundo portero más valioso de todo el Fútbol Profesional Colombiano.

El primer lugar continúa siendo del arquero guajiro Álvaro Montero, quien está tasado en 2,20 millones de euros, lo cual lo hace uno de los jugadores más valiosos del mercado nacional, ya que lleva varios años consolidado en la liga colombiana y ha tenido varias convocatorias a la selección nacional.

Kevin Mier fue muy discutido por la hinchada de Atlético Nacional cuando debutó y comenzó a sumar minutos en el arco del equipo antioqueño. Sus apenas 22 años no generaban mucha confianza en algunos aficionados, que no querían que Aldair Quintero fuera el arquero titular, pero que consideraban que Mier aún no tenía la experiencia necesaria para tal responsabilidad.

Pero con sus buenas actuaciones fue despejando dudas y ganando confianza en el arco verde. Cada vez menos se escucharon los pedidos de los hinchas en contratar un nuevo arquero y, de a poco, el nacido Barrancabermeja logró ganarse una hinchada bastante exigente.