La advertencia de Ramón Jesurún para el sorteo del Mundial 2026: “Tenemos que estar preparados”

Días antes del viaje a Washington y en la ceremonia del Deportista del Año del diario El Espectador, en la que obtuvo el premio al dirigente deportivo del 2025 en el deporte nacional, Ramón Jesurún se refirió al sorteo del Mundial 2026, que se realizará el próximo 5 de diciembre.

Ya todo está listo y la Selección Colombia conocerá cómo el azar la encuadra en un Mundial inédito, pues tendrá nuevo formato y más equipos en competencia. La Tricolor pudo recomponer el camino rápidamente en las Eliminatorias Conmebol, alejó los rumores de crisis y el proceso de Néstor Lorenzo se ve fortalecido y comprometido con hacer historia en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Colombia asistirá a este sorteo desde el bombo 2 y la idea sería evitar a las potencias del primer grupo, donde también están las tres anfitrionas. España, Francia, Inglaterra, Portugal o Alemania se ven rivales a evitar, mientras que Argentina y Brasil no pueden quedar en el mismo grupo de la Selección Colombia.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. | Foto: Álvaro Tavera

Ramón Jesurún asiste a Washington con la firme intención de obtener un buen grupo para la Selección Colombia, aunque fue prudente y lanzó una advertencia a todo un país, que está pendiente del futuro de la ‘Tricolor’ en este evento que paraliza el planeta y comienza a palpitar el Mundial 2026. Desde la ceremonia de Deportista del Año, el presidente de la FCF dejó unas palabras para reflexionar.

La advertencia de Ramón Jesurún para todo Colombia: “Tenemos que estar preparados”

En sus palabras, Jesurún expuso sus sensaciones de cara al sorteo y lo que le podría pasar a la Selección Colombia. Fue claro al decir que esperará a lo que el azar indique y no quiere transmitir ningún triunfalismo. Pareciera que el dirigente es consciente de la dificultad que puede tener con los rivales sorteados o, por el contrario, evitar la complicación y tener más chances de los primeros puestos.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, obtuvo el premio a Dirigente del Año en la ceremonia número 65 de El Deportista del Año de El Espectador y Movistar.

“Tenemos que estar preparados para lo que el azar indique. Si tú tomas precauciones, termina saliendo lo que no quieres”, comenzó diciendo Jesurún ante los medios presentes.

Jesurún fue elegido el dirigente del año en el deporte, ya que las selecciones Colombia de fútbol clasificaron a cinco Mundiales de la FIFA y eso garantiza un gran proyecto deportivo y sostenibilidad en el proceso. Además, el equipo femenino ya está instalado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Yeison López, pesista colombiano, y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, recibieron distinciones en la gala del 'Deportista del Año El Espectador 2025' y luego del evento hablaron