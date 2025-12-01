La dura confesión de un defensa del St. Pauli tras gol y asistencia de Luis Díaz que los amargó: “No fue suficiente”

No son días agradables para el St. Pauli, un equipo que ahora pelea por alejarse del descenso en la Bundesliga y que hacía la tarea en uno de los estadios más complicados de Alemania. Su rival era el Bayern Múnich y el favoritismo nunca lo tuvo en su lugar. Lo que sí hizo fue marcar un gol y buscar el resultado positivo para hacer historia en el fútbol alemán, lo que Luis Díaz no permitió.

Cuando se ilusionaba con un triunfo, Luis Díaz le amargó los planes y, cuando veía cerca el empate, otra vez Lucho apareció para destruir cualquier ilusión. Un golpe bajo para un rival que estuvo cerca de tocar el cielo en Múnich, pero no pudo recomponer e incluso se retiró del Allianz Arena con un marcador que parece largo (3-1).

El técnico del St. Pauli, Alexander Blessin, se refirió a todo lo que sucedió en el Allianz Arena y lo que significó la influencia de Luis Díaz en dos momentos claves del juego. Eso hizo que el Bayern se elevara en lo mental para ganar, mientras que destruyó al visitante. Según sus palabras, necesitaron un poco más de “suerte”.

Lars Ritzka asiste a la marca de Lennart Karl. | Foto: Getty Images

Otro en reaccionar fue el defensa Hauke Wahl, quien se dejó ver algo comprometido en el primer gol del Bayern al no poder frenar por completo a Luis Díaz y permitir el toque desde el suelo para el gol de Raphael Guerreiro. Según el central alemán, hicieron un gran trabajo, pero pagaron caro los errores y el Bayern aprovechó para anotar.

Defensa del St. Pauli se pronunció tras el gol y asistencia de Luis Díaz

Lars Ritzka, compañero de Wahl en St. Pauli, también reaccionó tras el papel del Bayern Múnich, la estrategia que usaron en el Allianz Arena para intentar hacer historia y el efecto Luis Díaz que dañó los planes. Según Lars, necesitaban “mucha suerte” para este partido y que si hay algo positivo que rescata es que fueron “compactos” en la defensa.

“Sabíamos de antemano que necesitábamos mucha suerte y un gran día para sacar algo de este partido. Nuestro plan fue claro desde el principio: ir a por cada balón, apoyarnos mutuamente. De hecho, funcionó bien, pero al final no fue suficiente”, dijo Ritzka en palabras recogidas por la web oficial del Bayern.

Lars Ritzka, defensa del St. Pauli. | Foto: Getty Images