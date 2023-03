La esposa de Matheus Uribe tendría la última palabra sobre el futuro del jugador

Matheus Uribe tiene en vilo a los hinchas de Porto y Flamengo. El jugador colombiano aún no define su futuro y son muchos los rumores.

Medios brasileños han dado por hecho que el jugador de la Selección Colombia ya tiene todo arreglado para ser jugador del Flamengo.

“Las conversaciones entre club, jugador y staff llegaron a un denominador común y Uribe quiere defender a Flamengo. La misión, sin embargo, es convencer a su esposa Cindy Álvarez de vivir en Brasil”, dice Globo Esporte.

Cindy Álvarez, esposa de Matheus Uribe. - Foto: @cindyalvarezgarcia989

Sin embargo, las directivas del club brasileño niegan que exista un acuerdo con el antioqueño.

“Si estuviera cerca de cerrar el contrato, no estaría en Río de Janeiro. Estaría en Porto para cerrar el contrato del jugador”, dijo Marcos Braz, vicepresidente de la institución, en declaraciones recopiladas por O Jogo.

El plantel que dirige Vitor Pereira y que viene de perder el torneo Carioca y la Recopa Sudamericana no es el único que pretende al volante, también lo hace nuevamente desde México un viejo conocido: el América de México, en el que Uribe estuvo entre 2017 y 2019 y con el que ganó tres títulos.

Porto acaba de ser eliminado de Champions por el Inter de Milán, que se quedó con el cupo de cuartos.

Por ahora, Mateus piensa en Corea y Japón, rivales de la Selección Colombia en la fecha Fifa de marzo en Ulsan Munsu Football y en Yodoko Sakura Stadium (Osaka), respectivamente, el 24 y 28 de este mes.

Matheus Uribe marcó el tercer gol de Colombia ante Bolivia. - Foto: Getty Images

¿Cuáles son los convocados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia?

Alexis Pérez, Giresunspor (TUR)

Álvaro Montero, Millonarios FC (COL)

Camilo Vargas, Atlas FC (MÉX)

Carlos Cuesta, KRC Genk (BÉL)

Daniel Muñoz, KRC Genk (BÉL)

Dávinson Sánchez, Tottenham Hotspur (ING)

Deiver Machado, RC Lens (FRA)

Devis Vásquez, AC Milan (ITA)

Falcao y Mateus Uribe dieron sus primeras declaraciones en el proceso de Néstor Lorenzo. - Foto: Captura de pantalla: You Tube - Gol Caracol

Jéfferson Lerma, AFC Bournemouth (ING)

Jhon Arias, Fluminense (BRA)

Jhon Jáder Durán, Aston Villa (ING)

Jhon Lucumí, Bolonia FC (ITA)

Juan David Mosquera, Portland Timbers (USA)

Juan Fernando Quintero, Junior FC (COL)

Johan Carbonero, Racing Club (ARG)

Johan Mojica, Villareal CF (ESP)

Jorge Carrascal, CSKA Moscú (RUS)

Kevin Castaño, Águilas Doradas (COL)

Mateus Uribe, FC Porto (POR)

Nelson Palacio, Atlético Nacional (COL)

Rafael Santos Borre, Eintracht Frankfurt (ALE)

Cuartos de final de Champions League, por primera vez en nueve años sin jugadores colombianos

Real Madrid vs. Chelsea, Inter vs. Benfica, Manchester City vs. Bayern y Milan vs. Nápoles. Los juegos de ida se llevarán a cabo los días 11 y 12 de abril y los de vuelta el 18 y 19 de abril.

En los ocho finalistas no hay ningún jugador colombiano, hecho que no sucedía desde la temporada 2013-2014, año en el que Real Madrid enfrentó al Borussia Dortmund, Manchester United al Bayern Múnich, Barcelona al Atlético Madrid y PSG al Chelsea.

Este 2023, en Luis Díaz con el Liverpool, Davinson Sánchez con el Tottenham, Rafael Santos Borré con el Eintracht Frankfurt y Matheus Uribe con el Porto, estaba la esperanza de poder alcanzar un cupo entre los finalistas del mejor torneo de clubes en el mundo.

Porto perdió con el Inter de Milan por la mínima diferencia en la ida y empató en la vuelta de local. Eintracht Frankfurt cayó en los dos duelos con el Nápoli por 2 a 0 y 3 a 0. Tottenham perdió el primer duelo con Milan por la mínima diferencia y en la vuelta solo logró arrancar un punto. Liverpool fue goleado 5 a 2 por el Real Madrid, en su casa, y en España cayó 1 a 0.