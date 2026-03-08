La frustración que Luis Díaz le provocó a un rival en la Bundesliga por sus goles y asistencias: “Te fastidia”

Luis Díaz sigue siendo el hombre tendencia en Alemania tras una nueva goleada del Bayern Múnich en la Bundesliga. El gigante bávaro anda imparable rumbo al título y otra vez dominó a su rival con Lucho a la cabeza. El club del guajiro también muestra un soberano nivel deportivo y la lluvia de goles no se hizo esperar.

Y es que el Bayern Múnich se acerca a una nueva corona del fútbol alemán en parte por Luis Díaz y sus aportes en la zona ofensiva. La labor de Lucho es clave para que el equipo alemán siga derrumbando rivales en Alemania y aumentando su nivel fecha tras fecha. La técnica, los números y el excelso nivel del guajiro tienen hablando hasta a sus propios rivales.

Por la jornada 25 de la Bundesliga, Bayern Múnich fue local en el Allianz Arena ante el Borussia Mönchengladbach, club que se mueve por la zona media de la tabla de posiciones y que no pudo hacerle frente a los quilates que el rival le mostró y a los toques fulminantes de Luis Díaz. Otra vez la calidad estuvo en la cancha para un nuevo trámite en la Bundesliga.

Luis Diaz tras marcar un gol con el Bayern Múnich de Alemania. Foto: AFP

Uno de los jugadores del Mönchengladbach que habló tras el show de Lucho en el 4-1 definitivo fue el suizo Nico Elvedi, quien no se le vio bien de ánimo y tuvo algo de frustración por el gol y la asistencia de Luis Díaz que llevaron al club a la derrota y permitieron el impulso del Bayern a una nueva goleada.

La reacción de Nico Eveldi por el show de Luis Díaz en el Bayern

Nico se refirió a lo hecho por Luis Díaz en el primer tiempo, donde fue el que abrió el marcador y colocó la asistencia para el segundo, de Konrad Laimer, lo que ya hacía la tarea del Mönchengladbach bastante complicada para al menos empatar.

Nico Elvedi del Borussia Mönchengladbach. Foto: Getty Images

“El segundo gol encajado es lo que más me molesta hoy. Que recibamos el 2-0 justo antes del descanso es totalmente frustrante. Si nos vamos al descanso con 1-0, aquí puede pasar cualquier cosa. Pero así nos pillan a la contra. Eso no puede ocurrir. Nuestro plan era, en realidad, mantenernos compactos, conceder poco, entrar con todo en los duelos y quitarles espacios, también asumir los duelos en las bandas”, dijo Nico Elvedi por la asistencia de Luis Díaz y el gol de Laimer para el 2-0 parcial.

“Desde ahí queríamos salir rápido a la contra, pero no nos salió del todo bien. Está claro que perder aquí en Múnich no es ninguna vergüenza, pero aun así, obviamente, te fastidia”, agregó el volante suizo, que además es el capitán del Mönchengladbach.