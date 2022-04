La Liga de España, con aroma a café

La capital del Valle del Cauca se prepara para una de las jornadas tan emocionante como tensionante. El clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali este domingo significa no sólo el mayor atractivo para sus hinchas, sino también la mayor preocupación para las autoridades en esa zona del país que pondrán a disposición cerca de 1.500 efectivos de la policía para evitar al máximo los ya acostumbrados hechos de violencia que se presentan en las calles caleñas.

Se espera que en este compromiso todo sea diferente, teniendo en cuenta que se dedicará el encuentro para seguir homenajeando a Freddy Rincón, de hecho Teófilo Gutiérrez vestirá la camiseta 19 que el ´coloso de Buenaventura´ lució en la Selección Colombia y Adrián Ramos la número 14.

A 8304 de Cali, en Madrid, España ‘el clásico’ entre el Real y el Barcelona, en cambio, es una marca a la que dirigentes, jugadores y aficionados protegen y enaltecen cuando los dos equipos más grandes del balompié de ese país se enfrentan.

Quien decida vivir ese juego, un aficionado colombiano, por ejemplo, no sólo va a disfrutar de dos de los equipos más grandes del mundo, los ídolos internacionales o del recuerdo que dejaron aquellos cafeteros que vistieron la camiseta blanca como James Rodríguez, Freddy Rincón o Edwin Congo en el Madrid. Lauro Mosquera, Yerry Mina o Jeison Murillo en los catalanes, sino de los connacionales actuales, sin importar en qué equipo de LaLiga Santander se desempeñen.

Santiago Arias, Carlos Bacca, Luis Suárez, Helibelton Palacios, Johan Mojica, Jeison Murillo y Radamel Falcao García son los ocho colombianos en España. ‘El tigre’ es el más reconocido, querido y respetado, tras el regresó a la capital de ese país a sus 36 años.

“Colombia ha sido un país muy importante para La Liga. Tenemos los mejores jugadores de su país. Cuando llegó Falcao, de último momento, no solo fue un impulso para Colombia sino para el renombre internacional. Sin esos jugadores no tendríamos la misma importancia en América Latina como marca”, afirmó Javier Tebas, presidente de la Liga de España.

La bandera colombiana también tiene sello femenino en España con Natalia Gaitán, Isabella Echeverri, Manuela Vanegas, Gisela Robledo, Mayra Ramírez, Catalina Pérez y Leicy Santos, jugadora del Atlético de Madrid, quien se convirtió en la primera en llegar a un campeonato como el Iberdrola con la compra total de sus derechos deportivos. Un hecho histórico para un país que poco apoya el balompié de mujeres. “El fútbol femenino hay que impulsarlo. Ojalá podamos tener más amistosos porque en Colombia hay mucho nivel y eso enaltece la competición”, aseguró Tebas..

Las previas al clásico se viven con activaciones de marca para el público y la prensa. La del histórico encuentro en el que Barcelona venció 4 a 0 al Real, clasificado a Champions y líder de LaLiga Santander, se vivió con actividades con interactivo-deportivas en Plaza de Callao, ubicada en la zona céntrica de Madrid, donde se reunieron influencers, artistas e hinchas de todo el mundo.

Antes del vibrante encuentro del pasado 20 de marzo en el Santiago Bernabéu, que se reforma para convertirse en ´la leyenda´ del siglo XXI tras las obras que iniciaron en junio de 2019 para convertirse en el mejor estadio del mundo y que se va a inaugurar el 14 de diciembre de 2022, Madrid fue escenario en Vallecas de un encuentro especial para Radamel Falcao García: Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid.

Aún sin poder jugar por una molestia muscular y sin importar el idioma o las preferencias futbolísticas, Falcao despierta la admiración de todas las personas que convergen alrededor del clásico español.

Embajadores de LaLiga como el emblemático exjugador mexicano Hugo Sánchez, quien jugó en los tres equipos de Madrid, contó a SEMANA la alegría y lo identificado que se siente por el regreso del tigre a una tierra de la que cree, nunca debió irse. Recordó su etapa en el Atlético de Madrid y lo describió como el jugador que marcaba goles con todas las partes del cuerpo. “La llegada de Falcao me sirvió de melancolía porque algo parecido me pasó a mí. Tuve una etapa en el Real, el Atlético, me fui a México y regresé al Rayo Vallecano”, dijo el exjugador de 63 años.

Sin embargo, Falcao lo dejó con un deseo por cumplir: “al regresar al Rayo le dije: solo te faltó el Real Madrid para que tuvieras el mismo trayecto mío, así que me debes esa etapa con el equipo blanco y me dijo que ya lo ve muy difícil por su edad”, concluyó.

Igual sentimiento despierta Radamel en el Wanda Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. En este estadio, que tiene un museo especial, rinden homenaje al ´tigre´ que ganó la Copa del rey, La Liga y la supercopa de Europa. “Lo amamos no sólo por sus títulos, también por lo caballero que es”, dijo el guía del escenario deportivo a este medio que antes de vibrar con el derby recorrió cada rincón de este lugar que se inauguró en 2017. Los seguidores buscan los botines, las camisetas firmadas por el tigre y las fotos de los triunfos para plasmar en una fotografía el agradecimiento que le guardan al colombiano.

Sin embargo, en España no es el eco del tigre el único que se escucha. Ruido también hace el retraso que ha sufrido el proyecto de fair play financiero en su implementación en el FPC.

“La intención era aplicarlo con la supervisión de LaLiga, comenzamos a hacer el proyecto pero lamentablemente hemos tenido que dar un paso al costado porque no se daban las circunstancias no sé si políticas, administrativas o por el momento que vive el fútbol profesional colombiano. Igualmente, consideramos que tiene toda la cabida aquí para que los clubes puedan sanearse, tener documentada la transparencia de cara a los patrocinadores, afición y será una de las ayudas más grandes para el fútbol colombiano en los próximos años”, dijo Julián Gómez representante de LaLiga en Colombia.

A través de Gómez, el balompié español, ejemplo en infraestructura, organización y competencia lleva trabajando con su experiencia más de cinco años tratando de implementar lo mejor de su fútbol para sanear un poco el nuestro.

Sin embargo, la reputación de Colombia no cambia, no porque no se pueda, al parecer por falta de voluntad de sus líderes que deja muchas dudas para invertir. “Si no hay reputación no hay inversión, ni grandes patrocinios, ni valor de los derechos audiovisuales. Demostrar de verdad que se lucha contra la corrupción es clave. Hace falta mejorar la imagen, que la demuestran y la practiquen”, finalizó Javier Tebas.

“Fútbol, espejo de la sociedad”, dijo Juan Villoro y no se equivocó. España está pensando en la Copa del Mundo, Catar 2022 cuya base en el equipo serán los integrantes del clásico. ¿Y Colombia? El final ya se escribió en el Cachamay de Venezuela.