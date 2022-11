La millonada que pagó David Beckham para hospedarse una noche en lujoso hotel de Qatar

David Beckham es uno de los exfutbolistas más populares de la actualidad, el exjugador del Real Madrid se ha caracterizado por ser sinónimo de calidad con la pelota, glamour y lujos. El hoy empresario también hace presencia en esta Copa del Mundo Qatar 2022.

El galáctico no escatimó gastos a la hora de elegir el hotel en donde se hospedaría en Qatar. En las últimas horas, se dio a conocer que Beckham reservó una suite por 20 mil libras esterlinas, la noche (115 millones de pesos colombianos al cambio).

Se trata del Hotel Mandarín Oriental de Doha, este exclusivo lugar cinco estrellas se encuentra ubicado en el distrito de Mesheirb. Según dio a conocer el Dailymail, la figura inglesa se alojó allí durante casi una semana.

“Baraha View” es el nombre de la lujosa suite elegida por David para descansar luego de cada jornada mundialista. Esta se encuentra ubicada en el último nivel del hotel y cuenta con servicio a la habitación privado, piscina, gimnasio privado, patio al aire libre y una zona de comedor.

Mientras se hospedó en el hotel, Beckham tuvo un chef personal que le preparó platos especiales que no están en el menú “regular” del lugar.

En cuanto a la entrada y salida del hotel, el exfutbolista tenía acceso a una entrada privada y directa a su habitación, con el objetivo evitar el contacto con los fans del fútbol que también visitan Qatar por estos días.

Se sabe que Beckham de 37 años dejó el hotel este fin de semana, sin conocerse cuál sería su destino. Medios ingleses señalan que se fue del hotel debido a los rumores entre fanáticos de que se estaba alojando allí, por lo que tomó la decisión de trasladarse a un lugar más discreto.

Inglaterra y la polémica por brazalete ‘One Love’

El Mundial de Qatar 2022 ha estado bajo investigación por distintas organizaciones por hechos de corrupción y violación de los derechos humanos. Desde su elección como sede, en diciembre de 2010, los ojos se posaron sobre este país porque no tenía infraestructura ni cultura futbolera.

Pero uno de los puntos que más han causado indignación en el mundo es que el país árabe, donde se profesa el islam, tiene estrictas restricciones contra la comunidad LGBTIQ+. En Catar es ilegal la homosexualidad y puede tener castigos severos.

Ante esta situación, un grupo de selecciones europeas había informado que usarían un brazalete de capitán con el mensaje ‘One Love’ y los colores que representan al orgullo gay, pero esta iniciativa fue descartada porque la Fifa, además de imponer multas, dio la instrucción de amonestar a los futbolistas que porten ese distintivo.

Ya con la polémica consumada, en las últimas horas se conocieron unas declaraciones que dejan entrever el malestar por esa decisión de la Fifa. Mark Bullingham, director ejecutivo de la Asociación del Fútbol de Inglaterra (FA, por sus siglas en inglés), expresó que el máximo organismo de este deporte “intervino” y los “amenazó”.

“Teníamos claro que queríamos llevarlo (el brazalete One Love) y estábamos comprometidos. Anunciamos que lo haríamos ya en septiembre, tuvimos muchas reuniones con la Fifa durante ese período y el sábado, antes del partido, sentimos que habíamos llegado a un acuerdo. No teníamos permiso, pero afrontaríamos la multa”, dijo en conversación con ITV Sport.

Pese a que todo estaba acordado, Bullingham contó que “el día del partido” ante Estados Unidos les “avisaron dos horas antes” que el capitán no podía portar el brazalete en apoyo a la comunidad LGBTIQ+: “Vinieron aquí con cinco árbitros y nos anunciaron que, como mínimo, cualquiera que usara el brazalete se enfrentaría a medidas disciplinarias ilimitadas”.

Este directivo reveló que “no se trataba solo de multa o tarjeta, sino que podrían restar puntos”, además de las mencionadas sanciones “ilimitadas”. “Estamos frustrados, estamos enojados, pensamos que fue indignante la forma en que se gestionó esto. Queríamos mostrar nuestro apoyo a la comunidad LGTBI y no pudimos hacerlo”, dijo.

Y como no podrían “poner a los jugadores en esa posición”, decidieron no usar el brazalete One Love, así como las demás selecciones europeas que pensaban usarlo como Alemania, Bélgica, Gales, Dinamarca, Países Bajos y Suiza.