La millonada que se llevó el rapero canadiense Drake tras apostarle a Argentina en la final del Mundial

La selección de Argentina obtuvo este domingo su tercera Copa del Mundo, luego de una apretada final ante Francia en Qatar.

Un encuentro que estaba abierto para cualquiera de ambas selecciones, teniendo en cuenta las figuras que estaban en la cancha, pero que al final la selección liderada por el argentino Lionel Messi logró alzar el preciado trofeo.

En medio de esta final, los pronósticos deportivos llegaron a estar muy equilibrados, teniendo en cuenta el poderío de ambas selecciones de fútbol.

Entre los apostadores, el rapero canadiense Aubrey Drake Graham, popularmente conocido como Drake, quien luego de sus múltiples infortunios esta vez ganó más de 2 millones de dólares tras el triunfo de la selección de Argentina.

El famoso artista compartió a través redes sociales la increíble apuesta que realizó. Drake se jugó un millón de dólares a favor de los ahora campeones del mundo, con una cuota de 2,75 millones de dólares, que fue la suma que se terminó llevando.

Vale destacar que en la mayor parte de las casas de apuestas, Francia era levemente la selección favorita.

El cantante canadiense es recordado porque en meses pasados apostó en el clásico español entre Real Madrid y Barcelona.

Drake invirtió en aquel entonces 800.000 dólares a favor del conjunto culé, el cual terminó cayendo 3-1 ante los madridistas.

Messi le calló la boca a la Liendra

Mauricio Gómez, conocido popularmente en el mundo de las redes sociales como La Liendra, nunca ha ocultado su admiración por Cristiano Ronaldo y decidió hacer varias apuestas a favor del conjunto francés.

La Liendra historias - Foto: Instagram: La Liendra

“¡Vamos, Francia! Yo sí soy real, no soy hipócrita. Yo no soy de los que ve fútbol por moda, a mí sí me gusta de verdad. Yo sí tengo los huevos de decir que voy por Francia y por Mbappé, porque Argentina siempre le ha puesto la pata a Colombia”, indicó el influenciador.

Sin embargo, el conjunto galo cayó en la final de la cita orbital y el creador de contenidos terminó perdiendo cerca de 5 millones de pesos. Además, quedó bastante aburrido porque esperaba que Francia jugara mejor.

El creador de contenidos colombiano reconoció finalmente en las historias de Instagram que el equipo gaucho fue un justo campeón y que Messi, sin duda alguna, es uno de los mejores jugadores de la historia.

“Pongámonos serios. De corazón, felicito a Argentina y a Messi, lo merecen. Soy fan de CRISTIANO, pero si hay un jugador que se ha sacrificado y ama el fútbol como él es MESSI. Son los dos mejores del mundo. ¡FELICIDADES, LEO! Si no era el ‘Bicho’, eras tú. Me cerraste la boca y demostraste de qué estás hecho”, concluyó Gómez.

Tras sus dos tantos en la final, Messi llegó a 13 goles en la historia de las Copas del Mundo y se consolidó como el máximo goleador del conjunto albiceleste en el campeonato, pero fue superado en la tabla de artilleros por el francés Kylian Mbappé, quien marcó ocho anotaciones en el torneo.

El astro rosarino consiguió los cuatro títulos más importantes a nivel de selección: Copa Mundial Sub-20 (2005), Juegos Olímpicos (2008), Copa América (2021) y Mundial de Mayores (2022). Además, ha ganado en cuatro oportunidades la Uefa Champions League.